Tiroteo en West Virginia deja dos muertos y tres heridos

Un tiroteo registrado el lunes en la comunidad de Mount Carbon, al sur de West Virginia, dejó un saldo de dos personas muertas, incluido el presunto pistolero, y tres heridos, informó el sheriff del condado de Fayette, Jess McMullen.

Las autoridades señalaron que el presunto atacante fue hallado sin vida dentro de su residencia, aparentemente tras una herida de bala autoinfligida. Cerca de allí, en una cochera vecina, los agentes encontraron a otra persona fallecida.

Víctimas y heridos

El sheriff McMullen explicó que otras tres personas resultaron con heridas de bala leves, por lo que fueron trasladadas para recibir atención médica. De momento, no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre la relación entre ellas y el sospechoso.

Durante el operativo, las autoridades recomendaron a los residentes permanecer en sus hogares como medida preventiva. La orden fue levantada posteriormente, tras confirmarse que no existía una amenaza activa en la zona.

La Oficina del Sheriff del Condado de Fayette mantiene abierta la investigación para esclarecer los motivos del ataque. Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre lo que pudo haber desencadenado el tiroteo.

