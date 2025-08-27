El asesino de niños de la Escuela Católica Annunciation prendía promover sus oscuras ideas en YouTube

Robin Westman, el joven de 23 años que terminó con la vida de dos niños e hirió con armas de grueso calibre a otras 17 personas en la Escuela Católica Annunciation tenía calculada hasta su propia muerte, pues dejó programado un manifiesto para aparecer en YouTube horas después de suicidarse.

Westman irrumpió en la institución educativa ubicada al sur de Minneapolis y, portando hasta tres armas de fuego, mientras la comunidad estudiantil participaba en una misa por su regreso a clases, comenzó a disparar al azar durante al menos de dos minutos.

El daño causado por el individuo transgénero cobró la vida de dos niños de 8 y 10 años respectivamente. Sin embargo, la ráfaga de sus balas hirió a otras 17 personas, 14 de ellas menores de edad.

Posteriormente, se dirigió hasta el estacionamiento de la escuela para suicidarse antes de ser arrestado por la policía.

Como parte de las investigaciones se descubrió que un día antes de llevar a cabo el tiroteo, Robin Westman publicó un video de 20 minutos de duración donde aparece mostrando las páginas de un cuaderno rojo colocado sobre esquemas de armas de fuego.

Hasta el momento, se desconoce a quien iba dirigida la grabación, pero las autoridades lo interpretan como un aviso anticipando con sangre fría los crímenes que pensaba cometer.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis fue captado sentado y bastante triste por la muerte de dos niños a consecuencia de un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation. (Crédito: Abbie Parr / EFE)

Brain O’Hara, jefe de policía de Minneapolis, dio a conocer que, durante la recopilación de información para tratar de descubrir los motivos del tiroteo, fue detectado otro video programado en YouTube para compartirse horas después de efectuadas las ejecuciones en la Escuela Católica Annunciation.

Sin entrar en detalles, el oficial reveló que se trata de un manifiesto.

“Tenemos conocimiento de un manifiesto que el tirador había programado para ser publicado en YouTube. Incluía algunos escritos perturbadores. El contenido ha sido eliminado con la ayuda del FBI”, indicó en conferencia.

Las autoridades locales aseguran haber consultado a los vecinos de los padres de Robin Westman y todos coinciden en describirlos como personas tranquilas, situación que amplia las dudas sobre los motivos de su vástago para llevar a cabo su macabra acción.

