Las banderas ondearán a media asta para honrar a las víctimas del tiroteo en Minneapolis

La tragedia ocurrida en Minneapolis a raíz de que un tirador ingresó a la Escuela Católica Annunciation para dispararle a 19 personas y matar a dos niños conmocionó a la nación entera e incluso al líder espiritual de la iglesia católica.

En solidaridad con las víctimas, Tim Walz, gobernador de Minnesota, pidió ordenar todas las banderas en el estado.

“Minnesota está desconsolada por el tiroteo sin sentido que tuvo lugar esta mañana. Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, expresó el mandatario demócrata en sus redes sociales.

Minutos después, el presidente Donald Trump firmó una proclamación en honor a las víctimas de la tragedia y además extendió la orden de izar la bandera en todo el país hasta el atardecer del domingo.

“Como muestra de respeto por las víctimas de los actos de violencia sin sentido perpetrados el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis, Minnesota, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América como presidente de los Estados Unidos, por la presente ordeno que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos, en todos los puestos militares y estaciones navales, y en todos los buques de guerra del Gobierno Federal en el Distrito de Columbia y en todo el territorio de los Estados Unidos y sus territorios y posesiones hasta la puesta del sol del 31 de agosto de 2025”, indica parte del documento.

El luto cubrió a la Escuela Católica Annunciation después del tiroteo registrado en sus instalaciones. ( Crédito: Graig Lassig / EFE)

La incomprensible noticia de que un joven transgénero ingresó a la institución educativa para asesinar al azar a chicos y grandes, conmovió al propio Papa León XIV quien expresó sus condolencias a través de telegrama enviado por el cardenal Pietro Parolin desde el Vaticano con destino a Bernard Hebda, arzobispo de Minneapolis.

“Sinceras condolencias y la promesa de cercanía espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo”, indica parte del mensaje.

Los equipos Minnesota Vikings, en la NFL; y los Minnesota Twins, en la MLB, también publicaron mensajes solidarios para las familias afectadas.

“Quitar vidas inocentes en un lugar de aprendizaje y culto es incomprensible”, señala un comunicado por los directivos de los Twins en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Por su parte, los Vikings condenaron el tiroteo al cual definieron como “acto sin sentido y cobarde”.

“Estamos orando por los heridos, los que presenciaron el ataque y los socorristas que estuvieron en el lugar brindando atención y apoyo durante esta tragedia”, indica un mensaje también compartido en X.

