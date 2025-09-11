FBI ofrece $100,000 dólares de recompensa por información sobre el asesino de Charlie Kirk

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece $100,000 dólares de recompensa a quien proporcione información fidedigna que lleve a la captura del asesino de Charlie Kirk.

El activista de 31 años perdió la vida después de recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento organizado por la Universidad del Valle de Utah.

El presidente Donald Trump sentía un gran afecto por el ciudadano de Illinois, pues durante su campaña rumbo a la presidencia su respaldo resultó clave para que muchos jóvenes del país le concedieran su voto.

Debido a ello, desde Washington se ha intensificado la presión hacia Kash Patel, director del FBI, con el objetivo de que a la brevedad logré aprender al asesino de quien era considerado una promesa del conservadurismo a seguir.

A través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la agencia federal proporcionó un número telefónico incentivando a la población para aportar imágenes, videos o información que permita conocer la identidad y el lugar donde se encuentra la persona encargada de disparar el rifle con el cual mataron a Charlie Kirk.

Los agentes del Buró Federal de Investigaciones continúan investigando quien es el asesino de Charlie Kirk (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Una hipótesis de la policía es que el sicario se ubicó en el techo de un edificio desde donde paciente aguardó al mejor momento para disparar, pues nadie se percató de su presencia.

Aunque en principio la policía detuvo a George Zinn y Zachariah Qureshi como sospechosos de estar relacionados con el tiroteo, a través de un interrogatorio se determinó que no lo eran y se procedió dejarlos en libertad.

Dentro de las más de 130 pistas obtenidas por las autoridades, la más clara parece ser una imagen captada por una cámara de video donde se observa a un sujeto portando gafas, una gorra y ropa oscura, al cual se le atribuye ser el autor material del atentado cometido en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Otro de los avances de la investigación en curso es presuntamente haber logrado rastrear los movimientos del tirador quien luego de matar a Charlie Kirk al parecer huyó hacia un vecindario cercano a la institución educativa.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Sigue leyendo:

• Trump otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk, activista asesinado en Utah

• Quién era Charlie Kirk, el activista conservador que murió tras recibir un disparo en un evento en Utah

• Pierde la vida Charlie Kirk, aliado de Donald Trump que recibió un disparo en Utah