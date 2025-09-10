Pierde la vida Charlie Kirk, aliado de Donald Trump que recibió un disparo en Utah

Charlie Kirk, activista conservador y aliado del presidente Donald Trump quien sufrió un atentado en la Universidad del Valle de Utah, falleció a los 31 años.

A pesar de recibir atención médica, el impacto causado por un disparo que recibió en el cuello afectó severamente a una de las arterías del republicano de Illinois.

La noticia entristeció a Donald Trump quien de inmediato le dedicó un mensaje póstumo debido a la admiración que sentía por el fundador de cofundador de Turning Point USA.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, escribió en Truth Social.

Charlie Kirk participaba en un evento dirigido a la comunidad universitaria de Utah y su presencia había logrado reunir a un nutrido de personas interesadas en escucharlo, pero lo extraño es que, de acuerdo con el testimonio de algunos estudiantes entrevistados por la cadena de televisión CBS, la seguridad implementada por la Universidad del Valle de Utah era nula, lo cual pudo haberle facilitado las cosas al sicario que lo ejecutó casi de frente con un arma de grueso calibre.

Un video que circula en redes sociales captura el momento cuando el activista conservador se tambalea después de que se escucharan algunas detonaciones y decenas de personas huyeran del lugar tratando de evitar ser heridas.

🇺🇸 | URGENTE: Charlie Kirk fue baleado en la Universidad del Valle de Utah durante un evento este miércoles. pic.twitter.com/cq1IpsqACT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2025

Contrario a lo que informó inicialmente un portavoz de la institución educativa donde se produjo el trágico incidente, trascendió que el asesino de Charlie Kirk no está bajo custodia.

Noticia en desarrollo…

