La policía continúa sin encontrar al asesino del conservador Charlie Kirk

Las autoridades continúan sin definir quién ejecutó al conservador Charlie Kirk mientras participaba en un evento efectuado en la Universidad del Valle de Utah.

Considerado una promesa del conservadurismo estadounidense y aliado fiel del presidente Donald Trump, el activista de 31 años fue asesinado de un disparo producido por un rifle de largo alcance, el cual ya se encuentra en poder de la policía.

La presencia de Kirk había logrado congregar a un nutrido de personas interesadas en escucharlo, pero lo extraño es que, de acuerdo con el testimonio de algunos estudiantes entrevistados por la cadena de televisión CBS, la seguridad implementada por la Universidad del Valle de Utahera nula, lo cual pudo haberle facilitado las cosas a quien le disparó de frente y a algunos metros de distancia.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS), aunque George Zinn y Zachariah Qureshi permanecían detenidos como sospechosos de estar relacionados con el tiroteo, a través de un interrogatorio se determinó que no lo eran y se procedió dejarlos en libertad.

“No hay vínculos actuales con el tiroteo entre ninguno de estos individuos. Hay una investigación en curso y se busca al tirador”, señala parte de la misiva.

Turning Point USA Founder Charlie Kirk speaks before Republican presidential candidate former President Charlie Kirk fue asesinado a los 31 años; le sobrevive su esposa y dos pequeños hijos. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Una hipótesis de la policía es que la persona encargada de matar a Charlie Kirk se ubicó desde el techo de un edificio desde donde paciente espero el mejor momento para dispararle, pues nadie se percató de su presencia.

Trascendió que los funcionarios a cargo de la investigación sobre el atentado han logrado reunir más de 130 pistas.

Robert Bohls, agente especial a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), señaló que el tirador utilizó un rifle de cerrojo de alta potencia.

“Ese rifle fue recuperado en una zona boscosa donde había huido el tirador. Les aseguro que todas las pistas y avisos están siendo investigados a fondo”, señaló ante varios representantes de medios informativos pendientes de cualquier novedad sobre el asesinato de Kirk.

Por su parte, Beau Mason, comisionado del DPS de Utah, dio a conocer que ya se lograron rastrearon los movimientos del tirador quien presuntamente saltó del techo para huir a un vecindario cercano.

“Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificar a este individuo. Tenemos un buen video”, expresó.

Sigue leyendo:

• Charlie Kirk, activista conservador, recibe un disparo en el interior de un campus universitario

• Pierde la vida Charlie Kirk, aliado de Donald Trump que recibió un disparo en Utah

• Quién era Charlie Kirk, el activista conservador que murió tras recibir un disparo en un evento en Utah