Tras asesinato de Charlie Kirk, Trump ordena ondear a media asta las banderas del país

De un momento a otro, la Universidad del Valle de Utah se convirtió en el escenario de una de las tragedias políticas más importantes en los últimos tiempos, luego de que el presentador de derecha y activista Charlie Kirk recibió un disparo mortal durante un evento que le provocó la muerte.

Tras confirmar la muerte del político y enviar condolencias a su viuda, Erika Frantzve, Donald Trump ordenó ondear a media asta las banderas del país por el asesinato de uno de sus estrechos aliados.

“En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordenó que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde”, anunció en la plataforma Truth Social.

Asimismo, el republicano canceló una cena que tenía prevista este miércoles con colaboradores en la recién remodelada Rosaleda de la Casa Blanca.

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.

El activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren, pero el propio Trump anunció su fallecimiento.

Casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

A decir de muchos, Kirk se convirtió en una figura nacional como influencer conservador y como fundador de Turning Point USA, una organización que impulsa políticas conservadoras en los campus de escuelas secundarias y universidades.

Incluso, en 2024, habló en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde pronunció un discurso centrado en lo que Kirk dice haber escuchado de jóvenes de todo Estados Unidos.

Además, Trump había reconocido a Kirk por movilizar y motivar el voto joven a su favor. Kirk apareció por última vez en la Oficina Oval en mayo, durante la ceremonia de juramento de la jueza Jeanine Pirro.

Sigue leyendo:

• Charlie Kirk, activista conservador, recibe un disparo en el interior de un campus universitario

• Melania Trump pide redoblar las acciones preventivas para evitar más tragedias por tiroteos en EE.UU.

• Tiroteo en el norte de Jerusalén deja al menos 6 muertos y varios heridos