Fans de Charlie Kirk recaudan cerca de $4,000,000 de dólares para “apoyar” a su viuda e hijos

Con el objetivo de “apoyar” a la viuda de Charlie Kirk y a sus dos pequeños hijos, un grupo de simpatizantes del activista conservador se dio a la tarea de poner en marcha una campaña de recaudación de dinero, la cual en tan sólo 48 horas logró una respuesta sin precedente.

El miércoles por la tarde, mientras participaba en un evento efectuado en la Universidad del Valle de Utah, el activista conservador de 31 años sufrió un atentado que le cobró la vida.

Desde el techo de un edificio, un francotirador empleó un rifle de largo alcance para dispararle en el cuello produciéndole una herida mortal.

Ante la confusión causa en el campus universitario logró darse a la fuga, pero 33 horas después el Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a un joven de 22 años llamado Tyler Robinson a quien señala como el presunto autor del crimen.

La muerte de Charlie Kirk deja a una mujer de 36 años viuda y a dos pequeños niños huérfanos, los cuales no quedarán al desamparo como se está intentando hacer creer.

Un amplio sector de estadounidenses quedó conmovido con el atentado que le costó la vida al activista conservador Charlie Kirk. (Crédito: Lindsey Wasson / AP)

En solidaridad con la familia Kirk, utilizando la plataforma cristiana GiveSendGo, se lanzó una campaña para recabar $5,000,000 de dólares que pretenden ser entregados a Erika Kirk, viuda del activista asesinado.

ALP Pouches, empresa propiedad de Tucker Carlson y Neil Patel dedicada a la comercialización de bolsas de nicotina, se encargó de donar el primer millón de dólares.

De ahí en adelante, comenzaron a surgir más aportaciones y, aunque son de menor magnitud, en conjunto ya se acercan a $4,000,000 de dólares.

No obstante, la familia de Charlie Kirk desde hace tiempo tendría futuro asegurado, pues Turning Point USA, la organización que cofundó en 2012 reporta ingresos sorprendentes.

Tan sólo el año pasado, la asociación que se autodefine como “promotora de los ideales conservadores y ultraconservadores en universidades con tendencia liberal de todo el país”, logró recabar $84,000,000 millones de dólares.

De hecho, la agencia de noticias ProPublica dio a conocer que, gracias a la presencia de Turning Point USA en más de 3,500 campus y a partir de que cuenta con más de 250,000 miembros, Charlie Kirk desde hace varios años percibía un salario anual de $300,000 dólares, lo cual le había permitido comprar una casa valorada en $855,000 dólares en Longboat Key, Florida.

