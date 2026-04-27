Kylian Mbappé tiene una lesión en el isquiotibial izquierdo: es duda para el Clásico

La planificación deportiva del Real Madrid se ve alterada en un momento clave de la temporada. El club confirmó este lunes el estado físico de Kylian Mbappé, quien arrastra una lesión muscular que pone en pausa su continuidad inmediata en la competencia y abre interrogantes sobre su disponibilidad en los próximos compromisos.

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El delantero francés no pudo completar el partido frente al Real Betis, correspondiente a LaLiga, tras experimentar molestias en la pierna izquierda durante los minutos finales. Su salida encendió las alarmas en el cuerpo técnico, que horas más tarde recibió el diagnóstico oficial tras las evaluaciones médicas realizadas.

El parte emitido por la institución detalla una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, una estructura que forma parte del grupo isquiotibial. Este tipo de dolencia muscular requiere seguimiento constante, por lo que no se estableció un tiempo exacto de recuperación.

Incertidumbre en el calendario inmediato

La ausencia del atacante tendrá impacto directo en los próximos encuentros del conjunto blanco. De acuerdo con la información disponible, Mbappé no estará en el siguiente compromiso liguero, mientras su evolución será monitoreada de forma diaria para determinar cuándo podrá regresar a la actividad.

Uno de los focos principales está puesto en el clásico frente al FC Barcelona. Según reportes difundidos por ESPN, la presencia del jugador en ese partido aún no está garantizada, lo que añade un elemento de incertidumbre a uno de los duelos más relevantes del calendario.

El seguimiento médico será determinante en los próximos días. La respuesta del músculo lesionado marcará los plazos y definirá si el delantero puede reincorporarse antes de lo previsto o si deberá extender su periodo de recuperación.

El Mundial también entra en escena

El impacto de la lesión no se limita al ámbito de clubes. La cercanía del Mundial de 2026, que comenzará en junio, amplía la preocupación en torno al estado físico del futbolista. A poco más de 40 días del inicio del torneo, cualquier contratiempo genera atención en la selección de Francia.

Pese a ello, las informaciones disponibles coinciden en que su participación en la Copa del Mundo no está descartada. El tipo de lesión que presenta no implica necesariamente una ausencia prolongada, siempre que la recuperación evolucione de manera favorable en las próximas semanas.

Por ahora, el panorama se mantiene abierto. Sin un plazo definido, el enfoque está puesto en la evolución diaria del jugador, que será clave tanto para el cierre de la temporada con el Real Madrid como para su eventual presencia en el torneo internacional.

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