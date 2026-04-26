“Estoy muy arrepentido”: Andrada pide disculpas tras su agresión en el derbi aragonés

El cierre del derbi aragonés entre Zaragoza y Huesca derivó en una escena caótica que terminó con expulsiones múltiples y una confrontación generalizada entre jugadores de ambos equipos. El episodio se produjo en los últimos instantes del partido, cuando el marcador favorecía 1-0 al conjunto local y la tensión acumulada terminó por desbordarse en el terreno de juego.

Todo se desencadenó en el tiempo añadido. En el minuto 98, el arquero argentino Esteban Andrada, ex Rayados de Monterrey, fue expulsado tras un empujón al capitán del Huesca, Jorge Pulido. Sin embargo, la situación escaló de inmediato. Tras ver la tarjeta roja, el guardameta reaccionó de forma agresiva y se dirigió directamente hacia Pulido para golpearlo en el rostro, lo que provocó una reacción en cadena.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca – Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

A partir de ese momento, el campo se convirtió en el escenario de un enfrentamiento colectivo. Jugadores titulares y suplentes se involucraron en una pelea que obligó a la intervención arbitral con más sanciones disciplinarias, incluyendo un total de tres expulsiones. El desenlace dejó imágenes de fuerte tensión en El Alcoraz.

Disculpas públicas y reacción del club

Horas después del incidente, Andrada se pronunció públicamente para asumir responsabilidad por lo ocurrido. En un video difundido por su club, el portero expresó su arrepentimiento y reconoció la gravedad de su conducta. “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”, afirmó.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

El futbolista también intentó contextualizar su reacción, señalando que fue una situación límite que lo llevó a perder el control. “Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Estoy muy arrepentido. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera”, agregó.

Además, dirigió un mensaje directo al jugador afectado. “Somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré”, expresó en relación con Jorge Pulido.

El Real Zaragoza también emitió un comunicado institucional en el que condenó los hechos ocurridos durante el partido. En el texto, el club indicó que evaluará lo sucedido y aplicará las medidas correspondientes. “Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás”, señaló la entidad.

El caso ahora queda en manos de las autoridades disciplinarias, mientras se espera una sanción para el arquero tras los hechos registrados en uno de los finales más tensos de la temporada.

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