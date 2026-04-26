Chelsea y Manchester City jugarán la final de la FA Cup

El cierre de la FA Cup ya tiene protagonistas definidos. Chelsea aseguró su lugar en la final tras imponerse por la mínima al Leeds United en un duelo disputado en Wembley, donde el conjunto londinense logró sostener la ventaja durante los 90 minutos y selló su regreso a la instancia decisiva después de cuatro temporadas.

El equipo azul encontró en un solo gol la diferencia necesaria. Enzo Fernández marcó en la primera mitad tras un centro desde la banda derecha, una acción que terminó siendo suficiente en un partido que tuvo momentos de presión constante por parte del rival. Con ese resultado, Chelsea se medirá al Manchester City en la definición del torneo.

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Un partido definido por detalles y resistencia defensiva

El encuentro arrancó con intensidad desde ambos lados, con un Leeds que no tardó en generar peligro. Antes de la media hora, Robert Sánchez intervino de forma decisiva para evitar la apertura del marcador tras un remate claro dentro del área. Esa acción marcó el tono de una primera parte en la que el conjunto londinense también tuvo sus oportunidades.

Joao Pedro avisó con un disparo que terminó estrellándose en el poste, jugada que precedió inmediatamente al único tanto del compromiso. El cabezazo de Enzo Fernández, tras asistencia de Pedro Neto, inclinó la balanza en favor del Chelsea y cambió el desarrollo del partido.

En el complemento, el Leeds intentó reaccionar con mayor insistencia. Generó aproximaciones y volvió a exigir a Sánchez, quien respondió con seguridad bajo los tres palos. El arquero fue clave para sostener el resultado en los momentos más exigentes, especialmente cuando los ‘Whites’ encontraron espacios y ritmo ofensivo.

Un nuevo escenario para el cierre de temporada

El triunfo representa un respiro para Chelsea en una campaña marcada por resultados irregulares. El equipo logró recomponerse tras la salida de Liam Rosenior y cortó una racha negativa en el momento más determinante del torneo. Además, el gol de Enzo Fernández tuvo un impacto adicional, ya que el argentino venía de cumplir una sanción interna y su anotación fue bien recibida por la afición.

El Leeds, por su parte, no logró concretar sus oportunidades y se quedó a las puertas de una final que no alcanzaba desde hace décadas. A pesar de una racha positiva previa y del apoyo constante de su público, no pudo superar la solidez defensiva de su rival.

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Con este resultado, Chelsea disputará la final ante el Manchester City, en un duelo que definirá al campeón de la FA Cup y que enfrentará a dos equipos con trayectorias distintas en la temporada, pero con el mismo objetivo en el tramo final.

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