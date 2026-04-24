Real Madrid empató contra Betis: en Barcelona ya sacan cuentas de cuándo podrían salir campeones

Un desenlace en el último suspiro cambió el panorama de LaLiga. El Real Madrid dejó escapar puntos clave tras igualar ante el Real Betis, resultado que complica de forma notable sus aspiraciones al título y abre escenarios favorables para el Barcelona en la recta final del campeonato.

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El gol de Héctor Bellerín en el minuto 94 selló el 1-1 definitivo en un partido que parecía encaminado para los blancos. La anotación sobre la hora neutralizó la ventaja inicial conseguida por Vinicius en el primer tiempo y dejó a los visitantes sin margen de error en la lucha por el liderato.

LATE DRAMA BETWEEN REAL BETIS AND REAL MADRID 🍿 pic.twitter.com/DwZpoB8eI3 — ESPN FC (@ESPNFC) April 24, 2026

Durante el inicio del encuentro, el conjunto madridista mostró mayor presencia ofensiva. Las aproximaciones se sucedieron, con participación activa de Kylian Mbappé, quien dispuso de dos oportunidades claras antes de que el marcador se moviera. El 0-1 llegó tras un disparo lejano de Valverde que el portero Valles no logró contener con firmeza, permitiendo a Vinicius aprovechar el rebote.

Un segundo tiempo de resistencia y premio final

La dinámica cambió con el avance de los minutos. El Betis comenzó a manejar más el balón, impulsado por movimientos ofensivos y ajustes en su esquema. Aunque sin demasiada claridad en los metros finales, logró generar peligro progresivamente.

El arquero ucraniano Lunin se convirtió en figura al sostener la ventaja visitante. Intervenciones ante Antony, Bakambu y posteriormente Cucho Hernández evitaron el empate durante gran parte del compromiso. Incluso en la segunda mitad, el equipo local insistió con remates y centros que obligaron al guardameta a responder con solvencia.

El tramo final intensificó la presión. Natan avisó con un cabezazo que reflejaba la cercanía del empate, mientras que Antony volvió a exigir a Lunin en los minutos previos al cierre. El esfuerzo tuvo recompensa cuando el reloj marcaba el añadido. Bellerín apareció para firmar la igualdad y rescatar un punto que cambia la ecuación del campeonato.

El contexto del partido también incluyó un reclamo inicial de penalti por parte del Betis tras una acción con Brahim, que no fue sancionado ni por el árbitro ni por el VAR. A lo largo del juego, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini mantuvo una propuesta que fue creciendo con el correr del tiempo.

Kylian Mbappe asked for a sub late in Real Madrid's match against Real Betis. pic.twitter.com/TpRD6tC7wr — ESPN FC (@ESPNFC) April 24, 2026

Escenario favorable para el Barcelona

El empate deja al Barcelona en una posición privilegiada. El equipo azulgrana podría acercarse aún más al título dependiendo de sus resultados inmediatos. Si logra imponerse en sus próximos compromisos, existe la posibilidad matemática de consagrarse campeón antes del clásico frente al Real Madrid.

Las combinaciones son claras: una victoria en Getafe y otra en Pamplona, sumadas a un tropiezo del Madrid frente al Espanyol, permitirían definir el campeonato el 3 de mayo. En ese escenario, incluso podría darse una definición anticipada del torneo.

El calendario restante añade tensión al desenlace. Mientras el Barcelona afronta compromisos como visitante y en casa, el Real Madrid deberá encarar partidos exigentes sin margen para nuevos tropiezos.

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