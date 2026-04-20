Lamine Yamal dice que Messi es el mejor deportista de la historia

El reconocimiento internacional que recibió Lamine Yamal en Madrid marcó un momento significativo en su corta carrera. El delantero del FC Barcelona fue distinguido con el premio Laureus al mejor deportista joven del año, un galardón que, según explicó, le genera orgullo por tratarse de una categoría entregada por primera vez.

Durante el acto, el atacante español también abordó el impacto que tiene su crecimiento como figura pública. A sus 18 años, reconoció que la visibilidad implica una responsabilidad adicional fuera del campo. “Al principio te cuesta darte cuenta que tienes una responsabilidad y que no puedes equivocarte porque eres el ejemplo de muchos niños. Lo tomo como algo bueno, trato de decir siempre algo con sentido y alguna vez me equivocaré pero tengo 18 años y es así”, afirmó.

El jugador aprovechó la ocasión para referirse a una de sus principales influencias dentro del fútbol. En sus palabras, Lionel Messi ocupa un lugar especial no solo por su trayectoria deportiva, sino también por su impacto más allá del campo de juego.

“Cuando te das cuenta que un deportista no es solo leyenda en su deporte sino en todos los demás es porque es el mejor. Messi es un ejemplo. Es el mejor futbolista de la historia y también el mejor deportista. Para mi no es un ídolo más. Todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, por el ejemplo de todo lo que ha hecho y ojalá seguir su camino”, expresó.

Un objetivo claro con la selección española

Más allá de los reconocimientos individuales, Yamal también puso el foco en lo que viene con la selección de España. El joven atacante aseguró que uno de sus principales objetivos es disputar el próximo Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

El delantero describió ese torneo como una meta que lo ha acompañado desde niño. “Estoy con mucha ilusión. Llevo soñando desde pequeño para jugar un Mundial y quiero ver a mi madre en la grada. Quedan dos meses, que se harán cortos, y ojala podamos salir campeones”, señaló.

La conexión con Messi también se sostiene en un recorrido similar dentro del Barcelona, club donde ambos se formaron antes de llegar al primer equipo. Yamal destacó ese vínculo como una referencia a seguir en su desarrollo profesional.

El reconocimiento recibido y sus declaraciones reflejan un momento de consolidación para el joven futbolista, que combina el presente en la élite con aspiraciones claras a nivel internacional.

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