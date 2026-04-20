Gheorghe Hagi vuelve a la selección de Rumanía

El excentrocampista rumano Gheorghe Hagi, ícono del fútbol europeo y considerado el mejor jugador en la historia de su país, fue nombrado este lunes como nuevo seleccionador de Rumanía, en sustitución del recientemente fallecido Mircea Lucescu.

Gheorghe Hagi inicia su segunda etapa con Rumanía

A sus 61 años, Gheorghe Hagi asume por segunda vez el mando del combinado nacional, tras una breve experiencia en 2011 al inicio de su carrera como entrenador. Su regreso marca un momento clave para el futuro de la selección rumana.

“Tras varios intentos de tener al señor Hagi a nuestro lado, al mando del equipo nacional, hoy estamos felices de anunciar su confirmación como entrenador de la selección”, señaló en rueda de prensa el presidente de la Federación Rumana de Fútbol (FRF), Razvan Burleanu. El dirigente de la FRF se mostró muy confiado “ante el camino” que van a emprender “juntos”, con los “mejores jugadores” del país.

Gheorghe Hagi è il nuovo commissario tecnico della Romania, succede al compianto Mircea Lucescu. pic.twitter.com/SHqjfCEudG — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) April 20, 2026

El reto de sustituir a Mircea Lucescu

La llegada de Hagi al banquillo se produce tras el fallecimiento de Mircea Lucescu, una figura histórica del fútbol rumano. El nuevo seleccionador no ocultó la carga emocional del momento.

“Es un honor y una gran responsabilidad representar a Rumanía una vez más”, declaró Gheorghe Hagi, quien también recordó su etapa como jugador del equipo nacional.

Además, subrayó su ambición deportiva: “conseguir tantas victorias como sea posible” para devolver la ilusión a los aficionados.

La estrategia de Hagi: experiencia y ambición

El nuevo técnico dejó clara su filosofía para esta etapa al frente de la selección de Rumanía, enfocada en la competitividad internacional.

“Creo que es fundamental para el éxito —algo que aprendí de joven— saber seleccionar. La selección marca la diferencia, así que los criterios deben ser que los jugadores tengan experiencia internacional, tanto en categorías superiores como inferiores, y que acumulen partidos, porque competimos con los mejores”, aseguró. “Espero rendir igual que cuando era jugador; cuando digo rendir, me refiero a clasificar y ganar todos los partidos”, afirmó Hagi.

“No creo que fuera difícil convencerme; para mí, el reto es hacer feliz a todo un país. Tenemos que jugar un fútbol valiente, atacar y defender muy bien. Entonces podremos hablar de rendimiento”, complementó.

Calendario: amistosos y Liga de Naciones de la UEFA

El nuevo ciclo de Gheorghe Hagi comenzará en junio con dos partidos amistosos ante Georgia y Gales, que servirán como preparación para los retos oficiales.

La competición oficial arrancará en septiembre, cuando Rumanía inicie su participación en la Liga de Naciones de la UEFA, uno de los principales objetivos del nuevo proyecto.

La leyenda del “Maradona de los Cárpatos”

Apodado el “Maradona de los Cárpatos”, Gheorghe Hagi dejó una huella imborrable en el fútbol internacional durante la década de 1990. Su carrera incluyó pasos por clubes de élite como el Real Madrid, el Barcelona, el Galatasaray, el Brescia y el Steaua de Bucarest.

Con la selección de Rumanía, lideró a la histórica “generación de oro”, disputó tres Copas del Mundo (1990, 1994 y 1998) y tres Eurocopas (1994, 1996 y 2000).

Además, es el máximo goleador histórico del combinado nacional con 35 tantos y fue reconocido en 2003 como el mejor futbolista rumano de los últimos 50 años.

Gheorghe Hagi was brilliant! pic.twitter.com/X0jR4dJyPE — 90s Football (@90sfootball) August 3, 2025

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