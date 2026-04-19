Cristiano Ronaldo anota y se queda a 31 de los 1,000 goles

Cristiano Ronaldo volvió a ser determinante en un juego redondo para el Al Nassr, que goleó 0-4 al Al Wasl y aseguró su lugar en las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2. El delantero portugués abrió el marcador y continúa acercándose a la histórica marca de los mil tantos como profesional.

Cristiano Ronaldo abre el marcador y encamina la victoria

El atacante abrió el marcador al minuto 11 desde el punto penal, firmando su gol 969 tras un centro preciso desde la derecha de Nawaf Boushal.

A partir de ese momento, el Al Nassr tomó el control absoluto del encuentro, mostrando superioridad en todas las líneas y marcando el ritmo del partido.

GOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO

968 ⚽️



AL WASL 0-1 AL NASSR pic.twitter.com/GsypPSLBYS — Arielipillo (@arielipillo) April 19, 2026

Con esta anotación, Cristiano Ronaldo también llegó a 26 goles en la temporada, manteniéndose como la principal referencia ofensiva del equipo.

Dominio total del Al Nassr en una noche sin complicaciones

El conjunto saudí no bajó la intensidad tras el primer gol y amplió la ventaja rápidamente. Íñigo Martínez firmó el segundo tanto al minuto 24 después de una asistencia de Joao Félix, quien volvió a aparecer poco después para participar en la jugada que derivó en el gol de Abdulelah Al Amri.

Ya en la recta final del encuentro, Sadio Mané selló la goleada con el cuarto tanto tras un pase de Abdullah El Hamdan, confirmando una actuación sólida y contundente del Al Nassr.

Al Nassr avanza a semifinales y mantiene su ambición internacional

Con este resultado, el Al Nassr se instala entre los cuatro mejores equipos de la Liga de Campeones de Asia 2, donde enfrentará al ganador del duelo entre Al Ahli Doha y Al Hussein.

El equipo mantiene un paso firme en el torneo y refuerza su candidatura al título gracias a su poder ofensivo y experiencia en partidos decisivos, mientras Cristiano Ronaldo se pone a 31 goles de su meta de alcanzar los 1,000.

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