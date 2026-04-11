Cristiano Ronaldo celebró el gol 968 de su carrera

El regreso de Cristiano Ronaldo tras su más reciente lesión no solo ha sido inmediato, también ha tenido impacto directo en el marcador. El delantero portugués volvió a anotar con el Al Nassr y continúa acercándose a una cifra histórica en su carrera profesional.

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Durante la jornada 28 de la liga saudí, el atacante abrió el marcador en la visita frente al Al Okhdood. Su gol, convertido en el minuto 15, surgió a partir de una acción ofensiva por la banda derecha que terminó con una asistencia de Nawaf Boushal. Ronaldo quedó mano a mano con el portero y resolvió con un remate potente que resultó imposible de detener.

Ronaldo GOALLLLLL 🤩



He knocks in the opener ✨ pic.twitter.com/qJ0N8S3dtt — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 11, 2026

Ese tanto significó el número 968 en su trayectoria, colocándolo a solo 32 de alcanzar los 1000 goles.

El portugués, que ya había marcado en el partido anterior, encadena dos encuentros consecutivos anotando desde su regreso. Su participación como titular volvió a ser determinante, confirmando que ha dejado atrás las molestias físicas que lo mantuvieron fuera durante el mes de marzo.

Impacto en la tabla y lucha por el goleo

El rendimiento del delantero también se refleja en la clasificación del campeonato. Con la victoria, Al Nassr se posiciona en la cima con 73 puntos, manteniendo una ventaja de cinco unidades sobre Al Hilal, su perseguidor inmediato.

A nivel individual, Ronaldo suma 23 goles en la liga, lo que lo mantiene en la pelea por el liderato de goleo. Actualmente se encuentra a cuatro tantos del inglés Toney, quien encabeza la tabla, y a tres del mexicano Quiñones.

La jugada del gol mostró parte de su capacidad competitiva. En la acción, logró imponerse en velocidad ante la marca de dos rivales, incluido Koray Günter, quien no pudo contener su avance. Esa ventaja le permitió definir con claridad frente al arquero Samuel Portugal.

Antes de este compromiso, el delantero ya había tenido una actuación destacada al marcar un doblete frente a Al Najma, lo que confirma su efectividad tras su retorno. Su ausencia previa incluyó partidos de su selección en amistosos previos a la Copa del Mundo, incluyendo una parada en México.

Con este nuevo tanto, Cristiano Ronaldo continúa reduciendo la distancia hacia una marca que pocos futbolistas han logrado siquiera rozar. Su producción ofensiva sigue siendo constante en la temporada actual.

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