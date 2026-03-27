Messi demanda a comerciantes chinos que ofrecen productos piratas de su marca

El astro internacional argentino Lionel Messi buscará en los tribunales de los Estados Unidos abatir la mala imagen que han generado los comerciantes chinos que venden sus productos piratas de su marca oficial en plataformas de e-commerce como Temu, Shein o Walmart.

La demanda legal no abarca a estas comercializadoras a través de las redes, sino a los vendedores chinos que las ofrecen por medio de ellas y que no han tenido freno en buscar ganancias económicas, sin importarles que dichos productos no sean de la marca oficial registrada de Messi.

Lionel Messi demandó en EEUU a vendedores chinos que falsificaban su marca en Temu y Walmarthttps://t.co/XXrFZwtlNp — Nexogol (@nexogol) March 27, 2026

El expediente quedó asignado al juez Edgar Ramos en un tribunal de Nueva York que tiene la intención de combatir a “falsificadores online que se aprovechan de la reputación y el prestigio” del líder moral de la selección argentina, cuya fama a través de su marca oficial genera grandes ganancias, pero que ha sufrido la invasión de productos apócrifos como el caso de ropa deportiva, calzado, accesorios, bolsos y otros artículos que cuentan con el logo del astro argentino y que fue registrada en Estados Unidos hace diez años.

Los detalles de la demanda

El reclamo legal fue presentado por los abogados Matthew Lane Schwartz y Christopher Tom del estudio Boies Schiller Flexner LLP, en donde expone y reclama que Lionel Messi es el titular de todos los derechos de su marca y que su sociedad LGMG realiza las labores de licenciataria exclusiva.

La demanda fue dirigida contra individuos y empresas que ofrecen productos vinculados a su nombre y logo sin permiso, afectando el valor comercial de la marca por la baja calidad. de los mismos y que sin duda han representado un duro golpe para la imagen del propio jugador.

Inclusive en los detalles de la querella se estableció que los demandados operan desde el exterior, pero comercializan activamente en Estados Unidos, lo que habilita la intervención de la justicia de ese país. El objetivo es frenar la venta de productos falsificados, proteger la propiedad intelectual del capitán argentino y avanzar contra un circuito global de comercialización ilegal que creció al calor de las plataformas digitales.

Otros apuntes

Hasta el momento se desconoce si en la demanda está incluido algún reclamo contra las comercializadoras por internet como Temu o Shein, entre otras, por no tener más cuidado en la revisión de los productos que se ofrecen bajo su tutela.

“Todos los demandados permanecen bajo secreto de sumario hasta que la corte de NY pueda notificarlos. Es un grupo de varias entidades y personas físicas que operan principalmente via Temu”, explicó el analista internacional Sebastián Maril.

El impacto negativo contra Messi

Consciente del gran impacto de su imagen, la denuncia también tiene el objetivo de combatir los estragos que representa golpear la marca de Lionel Messi, más aún cuando la famosa Pulga genera millones de dólares en patrocinios con marcas mundiales como Adidas, Apple y Pepsi, y que le ha permitido tener un amplio horizonte de mercado, donde se incluye indumentaria, así como experiencias vinculadas a su propia imagen, sobre todo después de su llegada al Inter Miami donde su marca se viralizó con un impacto comercial de manera global.

En patrocinios, se estima que genera alrededor de US$70 millones anuales en acuerdos con marcas como Adidas, Apple y Pepsi, mientras que su propia marca supera los 100 millones de euros en facturación.

Para redondear su línea de mercado, se incluye su línea de ropa y licencias globales, que tiene a Messi considerado uno de los íconos de negociaciones más rentables e influyentes en el mercado de todo el mundo.

⛔🛒 LA DEMANDA FUE PRESENTADA ANTE LA CORTE DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK



La acción legal iniciada por Lionel Messi y la empresa LMGM, acusa a los demandados de vender productos falsificados usando la marca MESSI en distintas plataformas de comercio electrónico, especialmente… pic.twitter.com/0rtBXaiUmC — Diario La Capital (@lacapital) March 27, 2026

La demanda tiene el objetivo de reforzar la protección de la marca, y el aumento de los productos falsificados en un universo comercial como las plataformas por internet representa un golpe negativo en su modelo de negocio y pérdidas económicas directas, pero sobre todo la reputación de su imagen, asociándoles con artículos de menor calidad.

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