Nelson Deossa ha perdido terreno en España

Nelson Deossa dejó muy buenas impresiones en el fútbol mexicano. El mediocampista de 26 años deslumbró con los Tuzos del Pachuca y también lo hizo con Rayados de Monterrey. Pero en su paso por el Real Betis de España ha perdido regularidad.

El mediocampista colombiano está viviendo su primera temporada en el fútbol europeo. En sus comienzos con el Real Betis, Nelsson Deossa tuvo algunas oportunidades en el conce titular. Pero tras la llegada de Álvaro Fidalgo, Deossa ha perdido protagonismo.

El mediocampista nacido en Marmato tiene un contrato vigente con el Real Betis hasta junio de 2030. Aunque en sus registros está expuesto que ha jugado 28 partidos, sus números son engañosos.

Pérdida de espacio en el Real Betis

El conjunto español ha tenido que contar con una extensa plantilla al tomar en cuenta que ha tenido que hacerle frente a tres torneos en la temporada: LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Europa League. Es por esto que Nelson Deossa ha visto acción en varios encuentros.

El exjugador de Rayados de Monterrey ha jugado 4 partidos por la Copa del Rey y hasta 8 encuentros en la UEFA Europa League. Deossa ha sido parte de las rotaciones de Manuel Pellegrini.

Por LaLiga ha jugado 16 partidos. Sin embargo, solo 7 de ellos han sido desde el 11 inicial. De hecho, Nelson Deossa acumula ha participado en 597 minutos dentro del campo (poco más de 6 partidos completos).

Nelson Deossa no es titular en LaLiga desde el 1 de febrero en un partido contra el Valencia. Desde aquella fecha el futbolista colombiano ha sido suplente o se ha quedado en el banquillo sin ver minutos.

En los últimos 8 partidos ligueros del Real Betis, Nelson Deossa solo ha jugado 78 minutos. De hecho, el colombiano ha visto todo el encuentro desde el banquillo en 4 de los últimos 5 partidos del conjunto español.

Datos detallas de Nelson Deossa en LaLiga

Sigue leyendo:

– Javier Aguirre viajó para ver a Álvaro Fidalgo en el partido del Betis contra Getafe

– Matías Almeyda sigue en el radar de la Liga MX

– Neymar Jr. reconoció haberse sentido “muerto” tras la eliminación de Brasil en el Mundial de 2022

– Luis Suárez no le cierra las puertas a Uruguay y el Mundial de 2026