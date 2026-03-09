Javier Aguirre viajó para ver a Álvaro Fidalgo en el partido del Betis contra Getafe

El seleccionador nacional Javier Aguirre estuvo presente en el Coliseum para seguir de cerca el desempeño de Álvaro Fidalgo, mediocampista del Betis que podría aparecer en una próxima convocatoria de la Selección Mexicana.

El estratega mexicano observó desde el palco el partido entre Getafe y Betis en LaLiga, donde el exjugador del América continúa ganando protagonismo en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini tras su llegada en el mercado de invierno.

¡¡YA FUE A HABLARLE!! 🇲🇽👀



Javier Aguirre se encuentra en el estadio viendo el partido del Real Betis.



El técnico de la Selección Mexicana fue a observar y a hablar con Álvaro Fidalgo, quien todo apunta será convocado en la próxima Fecha FIFA.pic.twitter.com/OQva8oHd6r — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 8, 2026

Álvaro Fidalgo, en la mira de la Selección Mexicana

El mediocampista Álvaro Fidalgo, nacido en Hevia, Asturias, cuenta con nacionalidad mexicana, lo que lo convierte en una opción viable para la Selección Mexicana.

Su rendimiento reciente con el Betis ha llamado la atención del cuerpo técnico del Tri. En la jornada anterior, durante el derbi sevillano, el futbolista anotó su primer gol con la camiseta verdiblanca, después de haber sido titular en cuatro partidos consecutivos bajo las órdenes de Manuel Pellegrini.

El exjugador del América y formado en la cantera del Real Madrid sigue consolidándose en el futbol europeo, situación que llevó a Javier Aguirre a observarlo en directo durante el compromiso de LaLiga.

🧐🇲🇽 El 'VASCO' AGUIRRE se PRONUNCIA sobre Álvaro Fidalgo.



🗣️ "Si es mexicano y está jugando, TIENE ABIERTA LAS PUERTAS".



🗣️ "Espero no equivocarnos en la realización de la lista, todo mundo tiene abierta la puerta en selección". #ZonaMixta | @RealBetis pic.twitter.com/3XJKf3lIvV — Zona Mixta (@ZonaMixta__) February 19, 2026

Getafe impone su estilo y vence al Betis en LaLiga

En lo deportivo, el Getafe firmó uno de sus partidos más completos de la temporada al imponerse al Betis, que presentó un once con varias rotaciones pensando en su próximo compromiso de Liga Europa ante el Panathinaikos.

El equipo dirigido por José Bordalás aprovechó su estilo característico: orden defensivo, presión y golpes certeros en momentos clave.

Los locales encontraron ventaja con una jugada de fútbol directo tras un saque largo de Juan Iglesias, que terminó con remate de Duarte y posteriormente el gol de Femenía, quien rompió una larga sequía goleadora.

Más tarde, ya en el tiempo añadido, el refuerzo invernal Satriano firmó el 2-0 con una vaselina tras una salida errónea del guardameta Valles, dejando en evidencia a la defensa verdiblanca.

David Soria, figura clave en la victoria del Getafe

Cuando el Betis logró generar peligro en ataque, apareció la figura del portero David Soria, quien realizó dos intervenciones decisivas frente al Cucho Hernández y Bakambu.

En la segunda parte, el equipo andaluz adelantó líneas e intentó reaccionar con los ingresos de Riquelme, Antony y Fornals, pero la defensa del Getafe resistió con orden.

Con este resultado, el Getafe se aleja de la zona de descenso y suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, mientras que el Betis, quinto en la clasificación, dejó escapar una oportunidad importante para acercarse a los puestos de Champions League.

LaLiga condena incidentes de ultras en el Getafe vs Betis

El encuentro también estuvo marcado por problemas en las gradas del Coliseum, donde se registraron incidentes protagonizados por ultras del Getafe, lo que obligó a detener el partido durante varios minutos por la intervención policial.

Ante lo ocurrido, LaLiga emitió un comunicado oficial condenando los hechos.

“Tolerancia 0 ante cualquier acto de odio dentro o fuera de nuestros estadios. Condenamos firmemente los hechos sucedidos en el Getafe-Betis. Colaboraremos al máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables”, expresó LaLiga a través de sus canales oficiales.

✋🛑 Tolerancia 0 ante cualquier acto de odio dentro o fuera de nuestros estadios.



Condenamos firmemente los hechos sucedidos en el Getafe-Betis. Colaboraremos al máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables.



Seguiremos trabajando… — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 8, 2026

Los disturbios comenzaron cuando aficionados radicales del conjunto azulón intentaron acceder a la zona ocupada por seguidores del Betis, lo que provocó la actuación de los cuerpos de seguridad y el desalojo de varios hinchas visitantes.

Seguir leyendo:

· Escándalo por racismo en la Champions: Vinícius y Mbappé acusan a Prestianni y activan el protocolo

· Barcelona sufre, pero avanza a semifinales de Copa del Rey tras vencer al Albacete

· Batacazo en la Copa del Rey: Albacete elimina al Real Madrid en octavos