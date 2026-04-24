Mourinho no descarta salir del Benfica frente a rumores del Real Madrid y Portugal

El futuro de José Mourinho en el Benfica sigue sin definición clara a pocas semanas del cierre de la temporada. El técnico portugués confirmó que la continuidad en el club se resolverá en un corto plazo, en medio de versiones que lo vinculan tanto con el Real Madrid como con la selección de Portugal.

El entrenador, de 63 años, tiene contrato vigente hasta junio de 2027. Sin embargo, el acuerdo contempla una cláusula que permite a ambas partes poner fin al vínculo. Ese escenario abre la puerta a una posible salida en el próximo verano europeo.

“Todos conocen la situación”, declaró Mourinho, según reseñó ESPN. “Cuando termine la temporada, tendremos 10 días para decidir si continuamos o si separamos nuestros caminos. Ya he dicho lo que tenía que decir. Ya he dicho lo suficiente —quizás más de lo suficiente—, así que no hace falta decir nada más. Lo que he dicho, lo he dicho. Y no necesito repetirlo. Eso es todo”.

Durante las últimas semanas, su nombre ha aparecido como candidato para asumir nuevos retos. A pesar de ello, evitó profundizar sobre la posibilidad de aceptar otras ofertas. “No quiero decir nada más al respecto. Ya dije lo que tenía que decir sobre el Benfica y no haré más comentarios”, afirmó al ser consultado sobre un eventual interés del Real Madrid o de la Federación Portuguesa.

Planificación interna y relación con la directiva

Mientras la incertidumbre persiste, Mourinho mantiene su participación en la planificación deportiva del equipo. El técnico explicó que continúa en contacto constante con la dirigencia para analizar posibles ajustes en la plantilla.

“Sí, he estado reuniéndome con la directiva, el presidente y el director, como siempre”, indicó. “Me gusta comprometerme con mis responsabilidades y con mis análisis y opiniones. Y nos hemos estado reuniendo con bastante frecuencia para intentar mejorar mi plantilla. Esta plantilla es mía y, si sigo la próxima temporada, seguirá siéndolo”.

El entrenador también descartó versiones sobre un conflicto con el presidente del club. “Hoy han salido rumores de que estoy enfadado con el presidente”, comentó. “Solo estoy enfadado porque, no sé por qué, no me han dado mi insignia de socio por mis 25 años de membresía. Creo que se han olvidado de mí. Por lo demás, todo está bien, no hay ningún problema”.

En lo deportivo, el Benfica se mantiene invicto en la Primeira Liga y ocupa el segundo lugar en la clasificación, a siete puntos del líder FC Porto, cuando restan cuatro jornadas para el final.

Evaluación del proyecto y antecedentes

Mourinho regresó al fútbol portugués en septiembre, tras más de dos décadas dirigiendo fuera del país. Desde su llegada, ha insistido en que el equipo ha evolucionado bajo su gestión.

“Cuando llegué, esta plantilla no era mía. Ahora sí. Hay una gran diferencia. Una cosa es que un entrenador llegue y la plantilla no sea suya; otra muy distinta es haber estado aquí siete meses y que ahora sea mía”, explicó. “Objetivamente, sufrirá algunos ajustes para reflejar mejor mi estilo, para tener algo más mío, como dicen en Inglaterra: mi huella digital. Pero esta plantilla es mía y me gusta”.

El técnico ya tuvo una etapa previa en el Real Madrid, donde conquistó un título de LaLiga, además de la Copa del Rey y la Supercopa de España antes de su salida en 2013.

La decisión final sobre su continuidad en el Benfica se tomará una vez concluya la temporada, en un contexto marcado por rumores y posibles movimientos en el mercado de entrenadores.

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