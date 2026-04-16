Messi compra un equipo de fútbol de España

El campeón del mundo argentino y jugador del Inter Miami, Leo Messi, ha concretado la compra del UE Cornellà, club que actualmente compite en la Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español, en plena lucha por objetivos deportivos dentro del fútbol semiprofesional.

La operación marca un nuevo paso en la relación del futbolista con el ecosistema del fútbol español, especialmente con Cataluña, donde desarrolló la mayor parte de su carrera en el FC Barcelona.

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Comunicado oficial del UE Cornellà tras la llegada de Leo Messi

El club confirmó la operación mediante un comunicado en el que destacó el nuevo rol del jugador argentino dentro de la entidad:

“El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, se lee en el mensaje.

🚨 ¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo propietario de la #UECornellà 🙌



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UE Cornellà, un club clave en la formación de talento en España

El UE Cornellà es una entidad fundada en 1951 y reconocida dentro del fútbol catalán y español por su trabajo en categorías inferiores. Su estructura de cantera ha sido uno de sus principales valores, consolidándose como un punto de formación para futbolistas que posteriormente han alcanzado la élite.

Entre los jugadores que han pasado por el club destacan nombres como David Raya, Jordi Alba, Javi Puado, Keita Baldé, Ilie Sánchez y otros futbolistas con trayectoria en ligas de primer nivel. Este historial refuerza el perfil del club como un espacio clave en el desarrollo de talento dentro del fútbol español.

El proyecto deportivo y formativo detrás de la inversión de Messi

La llegada de Leo Messi al control del club abre una nueva etapa centrada en el crecimiento institucional y deportivo del UE Cornellà. El proyecto contempla el fortalecimiento de la estructura formativa, el impulso a la cantera y una estrategia de desarrollo sostenible a largo plazo.

El enfoque también se alinea con otras iniciativas vinculadas al jugador argentino en el fútbol base, como la Messi Cup, torneo internacional juvenil celebrado en Miami con la participación de academias de élite mundial, lo que refuerza su interés en el desarrollo de talento joven.

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