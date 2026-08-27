El FC Barcelona se medirá al Manchester City y al PSG en la Champions

La visita del Manchester City, en el reencuentro de Rodrigo Hernández ‘Rodri’ con su exequipo, y el desplazamiento al campo del París Saint-Germain, campeón de las dos últimas ‘Champions’, serán los duelos más exigentes del Barcelona en la fase liga de la Liga de Campeones, que ha deparado un sorteo duro para los intereses del club catalán.

El equipo entrenado por Hansi Flick también se enfrentará al Aston Villa de Unai Emery, el Feyenoord y el Como de Cesc Fàbregas, en el Spotify Camp Nou, y visitará los estadios del Sporting de Portugal, el Galatasaray y el Sabah de Azerbaiyán.

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El PSG de Luis Enrique y Ferran repite como rival

Luis Enrique Martínez, el último entrenador que comandó al Barcelona hasta la conquista de la ‘Champions’ en la temporada 2014-15, ha forjado al adversario más exigente del equipo catalán en este primer tramo de la Liga de Campeones, el PSG, que partirá como el rival a batir y un firme candidato a levantar por tercera temporada consecutiva el título continental.

Ambos clubes están unidos por una rivalidad deportiva creciente, en parte por el fichaje de Neymar en el verano de 2017 y la posterior salida de Lionel Messi rumbo a París en 2022.

Este verano, el club parisino ha pagado cerca de 50 millones de euros al Barça para incorporar a Ferran Torres, un delantero incomprendido por parte de la afición azulgrana que fue el héroe de la selección española en la final contra Argentina del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Ferran Torres will face his former team, Barcelona, in the Champions League group stage ?



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Además del futbolistas valenciano, la nómina de estrellas del PSG es considerable con jugadores de nivel como el ecuatoriano William Pacho y Nuno Mendes en la zaga; Vitinha y Fabián Ruiz en la medular; y delanteros como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, entre muchos otros.

Barcelona y PSG se han enfrentado quince veces en la Champions con un balance favorable a los franceses de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El precedente más reciente fue el curso pasado, en el partido de la segunda jornada de la fase liga, que el conjunto francés ganó por 1-2 en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El reencuentro de Rodri con el City

Otro de los rivales que pondrá a prueba el nivel de los catalanes es el renovado proyecto del Manchester City, liderado por Enzo Maresca tras la marcha de la leyenda azulgrana Pep Guardiola, que al término de la pasada temporada puso fin a una etapa de nueve años en el banquillo del conjunto mancuniano.

Uno de los alicientes del duelo que se disputará en el Spotify Camp Nou será el reencuentro de Rodrigo Hernández ‘Rodri’ con el City, club en el que despuntó en las últimas siete temporadas y con el que conquistó el Balón de Oro en 2024.

El capitán de la selección española y mejor jugador del pasado Mundial de México, Estados Unidos y Canadá decidió cambiar de aires este verano y firmar, inesperadamente para muchos, por el Barça.

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?? Rodri se enfrentará al Manchester City en la fase de liga de la Champions League. ?



?? Tras fichar por el Barcelona, el centrocampista español tendrá un reencuentro muy especial con su exclub? y lo? pic.twitter.com/yJ9abSVgeA — Futbolnamass (@futbolnamass) August 27, 2026

Pese al adiós de futbolistas importantes en los últimos éxitos del City como el propio Rodri y Bernardo Silva, ahora en las filas del Real Madrid, el club mantiene en su plantilla el delantero noruego Erling Haaland y se ha reforzado con los fichajes de jóvenes talentos como los centrocampistas Elliot Anderson o Ayyoub Bouaddi.

Diez años han pasado desde la última vez que celestes y azulgranas se enfrentaron en la Liga de Campeones. Fue en la fase de grupos de la temporada 2016-17, cuando el City se impuso por 3-1 en el Etihad Stadium, donde el conjunto inglés logró por primera vez una victoria ante el Barça en la ‘Champions’. En los cinco precedentes anteriores, el conjunto catalán había saldado sus duelos directos contra el equipo inglés con victoria.

El Aston Villa de Emery, otro rival de nivel

Más allá de PSG y el City, la visita del Aston Villa, vigente campeón de la Liga Europa, al Spotify Camp Nou se presenta como el tercer encuentro más exigente para los de Flick.

Barça y Aston Villa nunca se han enfrentado en la Liga de Campeones, aunque ambos equipos cuentan con dos precedentes europeos. El más reciente se remonta a la Supercopa de Europa del año 1983, cuando el conjunto inglés remontó en la vuelta (3-0) el 1-0 favorable al equipo azulgrana en la ida.

En sus partidos restantes en el Camp Nou, el Barcelona se enfrentará al Feyenoord neerlandés y el Como italiano, equipos entrenados por dos exjugadores azulgranas, Giovanni van Bronckhorst, que entre el 2003 y el 2007 vistió de azulgrana y ganó una Liga de Campeones (2006), entre otros títulos, y Cesc Fàbregas, futbolista del primer equipo entre 2011 y 2014.

El último enfrentamiento en la Liga de Campeones entre el Barça y el equipo neerlandés fue en la temporada 1974-75, en la segunda ronda de la máxima competición europea. El Barça ganó en el Camp Nou (3-0) y empató en los Países Bajos (0-0).

No existen precedentes en la ‘Champions’ entre el Como y el Barça, si bien hace un año ambos equipos se vieron las caras en el Trofeo Joan Gamper, que terminó en goleada (5-0) a favor del equipo de Hansi Flick.

El equipo de Hansi Flick también visitará los estadios Sporting de Portugal, el Galatasaray, dos habituales en los sorteos de la ‘Champions’, y el Sabah de Azerbaiyán, con sede en Bakú, el rival más exótico de los catalanes en la ruta hacia las eliminatoria por el título.

Ante el conjunto portugués, los precedentes sonríen al club catalán, pues cuenta por victorias (4) sus enfrentamientos directos en la Liga de Campeones, mientras que en los duelo contra el Galatasaray, donde juega el exazulgrana Ilkay Gündogan, el Barça ha ganado en cinco ocasiones, ha sumados dos empates y ha sufrido una única derrota.

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