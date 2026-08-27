Los Dodgers vuelven a caer ante Atlanta y esta vez ante un héroe impensado

Los Ángeles Dodgers sumaron su segunda derrota consecutiva ante los Atlanta Braves. Con una carrera en la novena entrada, Atlanta se llevó el triunfo 5-6 en el Truist Park. Ha-Seong Kim fue el héroe que nadie tenía en sus predicciones.

Esta serie entre los Dodgers y Braves está siendo my emocionante. En este segundo encuentro ambos conjuntos llegaron empatados 5-5 a la novena entrada. Esto se produjo gracias a las dos carreras impulsadas por Mookie Betts y Tommy Edman en el séptimo inning.

Esto le permitió a los Dodgers alargar su vida hasta la novena entrada. Después de no ser productivos con el madero, la responsabilidad recayó en Tanner Scott para forzar las entradas extras.

Lo curioso del caso es que Scott salió sin problemas de sus dos primeros rivales. El lanzador de los Dodgers dominó a Michael Harris II con un rodado al cuadro y con cinco lanzamientos dominó a Ozzie Albies con un ponche.

Sin embargo, Lane Thomas logró conectar un doble que mantuvo viva la entrada. La decisión de Dave Roberts fue darle el boleto intencional a Austin Riley. En Atlanta también movieron sus piezas para darle este importante turno de la noche a Ha-Seong Kim en lugar de Víctor Mederos.

El pelotero surcoreano se puso en cuenta de 3-0. Ha-Seong Kim tuvo paciencia en el plato y, al octavo lanzamiento, conectó un sencillo al jardín izquierdo. Este imparable le permitió a Lane Thomas anotar y dejar en el terreno a Los Ángeles Dodgers.

El curioso caso de Ha-Seong Kim

A Ha-Seong Kim no le pegó la presión. El pelotero surcoreano no tomaba un turno al bate desde el 15 de agosto y no conectaba un hit desde el 3 de mayo. En este sentido, el batazo de Kim cobra mucha mas relevancia.

Ha-Seong Kim wins it! What a moment for a guy who’s had a challenging season so far. Braves go for the sweep against the Dodgers tomorrow! pic.twitter.com/uNXypb1FMy — Wiley Ballard (@wileyballard_) August 27, 2026

Este imparable a penas representó el número 6 de la temporada en 77 turnos al bate. El average de Ha-Seong Kim a penas ronda los .078. A pesar de estar frío con el madero, Kim le demostró a su manager que no todo está perdido cuando él está en el plato en momentos importantes.

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