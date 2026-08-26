Shohei Ohtani y la racha de los Dodgers quedaron a 90 pies de mantenerse intacta

Los Ángeles Dodgers cayeron frente Atlanta Braves en el Truist Park de Georgia. El conjunto argelino fue superado por la mínima (3-4). Shohei Ohtani estuvo muy cerca de igualar el marcador en la última entrada, pero la ofensiva de los Dodgers no respondió.

El cubano Raisel Iglesias fue el lanzador encargado de llevarse el juego salvado. Iglesias tenía la misión de mantener a raya a la ofensiva de los Dodgers y cortar así su racha de victoria. El primer bateador a enfrentar fue Shohei Ohtani. El japonés le conectó un triple en el segundo lanzamiento.

SHOHEI OHTANI TRIPLE TO START THE INNING



CAN WE GET HIM HOME? pic.twitter.com/DKqXpsTjk5 — DodgersMuse (@LADodgersMuse) August 26, 2026

Las alarmas se comenzaron a encender. Freddie Freeman era el siguiente al bate. Ohtani solo necesitaba un largo elevado para anotar la carrera del empate. Sin embargo, en cuenta de 3-2, Raisel Iglesias dominó a Freeman con un cambio de velocidad.

A pesar del ponche, Mookie Betts aún tenía la posibilidad de traer la cuarta carrera que igualaría el marcador. Pero con tres picheos fue dominado por Iglesias. Un sinker lo mandó al dugout y la ventaja de triple de Ohtani quedó sin efecto.

Luego de retirar a Betts, el inning tuvo un nuevo dominador. Raisel Iglesias le dio un boleto intencional al tercera base Max Muncy para medirse palmo a palmo con Tommy Edman. Con solo cinco picheos, el lanzador cubano dominó a Edman con un elevado al jardín central.

Shohei Ohtani hit a triple off Raisel Iglesias to leadoff the 9th with ATL up 1. After that:



Freeman: Strikeout

Betts: Groundout

Muncy: IBB

Edman: Flyout



What a save for Iglesias! ? pic.twitter.com/AHaar3xQox — Just Baseball (@JustBB_Media) August 26, 2026

No deja de ser llamativo cómo se recuperó Raisel Iglesias. Shohei Ohtani estuvo a 90 pies de empatar el juego desde el arranque del inning, pero ninguno de sus compañeros pudo remolcarlo. De esta forma, Los Dodgers pierden su racha de 6 triunfos consecutivos. Iglesias salvó su juego 28 de la temporada.

Los Ángeles Dodgers tendrán la oportunidad de reivindicarse este miércoles 26 de agosto. Nuevamente en el Truist Park, el conjunto de Dave Roberts volverá a la carga contra unos inspirados Braves que tienen una racha de 2 triunfos consecutivos.

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