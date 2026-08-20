Sigue el calvario para Edwin Díaz con los Dodgers

El cerrador puertorriqueño de los Dodgers Edwin Díaz volverá a la lista de lesionados, esta vez por inflamación en el cuello, reveló este martes el manager del conjunto californiano, Dave Roberts.

Díaz fue activado de la lista de lesionados de 60 días el 29 de julio tras perder tiempo de juego debido a cuerpos sueltos en el codo derecho, precisó MLB en una nota.

"There was no findings, so that was good. The MRI was clean… I think it was best-case scenario."



Dave Roberts gives an injury update on Edwin Díaz ahead of the #Dodgers series finale with the Rockies. pic.twitter.com/6u8uEARHJj — SportsNet LA (@SportsNetLA) August 19, 2026

El diestro, quien ha tenido dificultades al tener efectividad de 11.85 en su primera temporada desde que se unió a los Dodgers, vio acción en la victoria del lunes por 11-5 sobre los Rockies, permitiendo tres vueltas y cuatro hits mientras lanzaba el noveno episodio.

La lesión de Díaz no está relacionada con el procedimiento de abril en su codo de lanzar. La temporada 2026 de Díaz con los Dodgers ha sido muy difícil. Tras firmar un gran contrato, se ha visto afectado por una cirugía en el codo derecho al inicio del año y problemas recientes de rendimiento. Apenas presenta siete rescates en la campaña.

BREAKING: Edwin Diaz’s MRI for his neck came back clean and he won’t be throwing for a few days ?



We could still Diaz back on the mound this season.



Via @ByJackHarris https://t.co/GUu1cfnp8v pic.twitter.com/27k6D5n8Qx — Dodgers Nation (@DodgersNation) August 19, 2026

En diciembre pasado, como agente libre, Díaz firmó con los Dodgers un contrato por 69 millones de dólares y una duración de tres años.

Díaz optó por salirse de los dos años restantes y 38 millones de dólares de su contrato con los Mets de Nueva York.

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