Trey Mancini, sobreviviente de cáncer y campeón de Serie Mundial, se retira del béisbol

Trey Mancini puso punto final a una carrera de 836 partidos en las Grandes Ligas, marcada por un campeonato de la Serie Mundial y, sobre todo, por dos regresos al máximo nivel después de atravesar momentos que pusieron en duda su continuidad en el béisbol. El jugador de 34 años anunció este martes su retiro mediante una publicación en Instagram, cerrando una trayectoria que incluyó seis temporadas con los Orioles y pasos posteriores por Astros, Cubs y Angels.

Mancini, nacido en Winter Haven, Florida, fue seleccionado por Baltimore en la octava ronda del Draft de 2013. Con los Orioles disputó 701 encuentros y construyó buena parte de su carrera como primera base y jardinero, además de convertirse en uno de los jugadores más reconocidos de la organización durante ese periodo.

Su despedida llegó después de haber conseguido algo que, durante distintos momentos, parecía difícil de alcanzar: volver a jugar en las Grandes Ligas.

De superar el cáncer a volver a las Grandes Ligas

En marzo de 2020, un análisis de sangre rutinario realizado durante los entrenamientos de primavera derivó en un diagnóstico de cáncer de colon en etapa 3. Mancini se perdió toda aquella temporada mientras enfrentaba la enfermedad, pero logró superarla y regresó con los Orioles al inicio de 2021.

Durante esos años, el jugador destacó repetidamente el respaldo de su esposa, Sara, quien lo acompañó durante el proceso. En su mensaje de despedida, Mancini recordó lo vivido junto a ella y también agradeció al personal médico que intervino durante su recuperación.

“Hemos vivido juntos experiencias que equivalen a toda una vida durante los últimos siete años”, escribió Mancini el martes. “Has estado a mi lado tanto en momentos inimaginablemente difíciles como en momentos increíblemente eufóricos…

También dirigió palabras de reconocimiento a los preparadores físicos que trabajaron con él durante su etapa en Baltimore y a sus médicos del Hospital Johns Hopkins.

“También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los preparadores físicos que me acompañaron durante mi etapa en los Orioles y a mis médicos del Hospital Johns Hopkins. En resumen, su proactividad y profesionalidad me salvaron la vida, y les estaré eternamente agradecido.”

En el terreno, Mancini alcanzó algunos de los mejores números de su carrera después de aquel regreso. Entre 2016 y 2022 con Baltimore registró 137 dobles, 117 jonrones, 350 carreras impulsadas y una línea ofensiva de .270/.334/.463. Su campaña más productiva llegó en 2019, cuando disputó 154 partidos, conectó 35 cuadrangulares y 38 dobles, y terminó con un OPS de .899.

Después llegó otro capítulo importante. En 2022 disputó 51 encuentros con Houston y formó parte del equipo que conquistó la Serie Mundial. Más tarde pasó por los Cubs, con quienes jugó 79 partidos en 2023.

El camino de regreso volvió a complicarse. Mancini no disputó la temporada 2024 y buscó regresar en 2025 mediante un contrato de ligas menores con los Diamondbacks. Pasó todo ese año en Triple-A Reno.

Para 2026 encontró otra oportunidad con los Angels. Comenzó nuevamente en Triple-A, esta vez con Salt Lake City, antes de recibir el llamado que le permitió regresar a las Grandes Ligas el 8 de junio. En su primer encuentro contra los Astros terminó de 3-4, con una carrera impulsada y otra anotada.

Su última etapa en las Mayores fue breve: bateó de 4-13, con un promedio de .308, un triple y cuatro carreras impulsadas, antes de ser colocado en la lista de transferibles el 17 de junio.

Aun así, Mancini volvió a conseguir el objetivo que se había planteado.

“Fue genial volver a estar ahí”, le dijo a Rhett Bollinger de MLB.com en junio. “Son las mismas emociones que se experimentan al debutar después de un largo periodo de inactividad. Fue fantástico estar de vuelta y algo que definitivamente no doy por sentado, ni lo haré”.

El retiro llega con 129 jonrones en su carrera y un anillo de campeón de la Serie Mundial, pero también con una relación especial con los aficionados que lo acompañaron durante sus diferentes etapas.

“A todos los aficionados, especialmente a los de Birdland, su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí”, escribió Mancini en su publicación. “No hay nada más especial en el deporte que la conexión entre un equipo y sus seguidores, y tuve la suerte de sentirla en todos los lugares donde jugué”.

Ahora, después de superar el cáncer, regresar dos veces a las Grandes Ligas y conquistar un campeonato, Mancini decidió cerrar definitivamente su etapa como jugador profesional.

Sigue leyendo:

· Falleció el fundador de la cadena ESPN, Bill Rasmussen

· Sorpresa en MLB por el retiro de jugador que fue All-Star hace apenas cuatro temporadas

· MLB anunció calendario de playoffs: la acción comienza el 29 de septiembre