Falleció el fundador de la cadena ESPN, Bill Rasmussen

Bill Rasmussen, uno de los hombres que transformó la televisión deportiva en Estados Unidos, murió este martes a los 93 años en su domicilio de Florida debido a los efectos de la enfermedad de Parkinson que padecía. Rasmussen fue cofundador de ESPN en 1979 junto a su hijo Scott y Ed Eagan, y estuvo al frente de la creación de una cadena dedicada exclusivamente a los deportes.

La noticia fue confirmada por ESPN, que recordó a Rasmussen como la figura detrás de una idea que terminó modificando los hábitos televisivos de los estadounidenses. En 2019, el propio Rasmussen había anunciado que padecía Parkinson, enfermedad que le había sido diagnosticada en 2014.

“Bill fue un hombre extraordinario —un visionario y un innovador que concibió la idea de una cadena dedicada por completo a los deportes”, indicó el presidente de la cadena, Jimmy Pitaro, en un comunicado. “En pocas palabras, ninguno de nosotros estaría aquí hoy si no fuera por la pasión de Bill y todo el trabajo duro y el espíritu emprendedor que puso en construir ESPN a finales de la década de 1970 —aspectos clave de la cultura de nuestra empresa que siguen vigentes hasta el día de hoy”.

ESPN founder Bill Rasmussen, whose out-of-the-box idea of a 24-hour cable sports network forever changed the landscape of sports media, died today at the age of 93.



A game-changer for the ages. Thank you for everything, Bill ?? pic.twitter.com/hOCy8QyUEo — ESPN (@espn) August 18, 2026

Una idea local que terminó llegando a todo Estados Unidos

La creación de ESPN comenzó a tomar forma después de que Rasmussen perdiera su puesto relacionado con las relaciones públicas de los New England Whalers, entonces establecidos en Hartford, Connecticut. Su primera idea era desarrollar una señal de cable que transmitiera únicamente deportes de ese estado.

El proyecto encontró escepticismo entre varios operadores de cable, pero la posibilidad de utilizar tiempo satelital abrió una alternativa distinta: convertir aquella propuesta local en una cadena capaz de alcanzar una audiencia nacional.

Rasmussen, su hijo Scott y Eagan fundaron el canal en Connecticut en 1979. La señal comenzó sus transmisiones las 24 horas del día un año después, una propuesta inédita para una emisora deportiva en aquel momento. Rasmussen se convirtió en el primer presidente y director ejecutivo de la compañía, cuyo nombre corresponde a las siglas de Entertainment and Sports Programming Network.

Sin embargo, su permanencia en la empresa fue breve. Rasmussen y su hijo fueron obligados a abandonar ESPN apenas un año después de su creación por Getty Oil, que entonces controlaba el 85% de la compañía.

Rasmussen dejó el medio en septiembre de 1980 y continuó vinculado a otros proyectos empresariales relacionados con el deporte.

La cadena siguió creciendo después de su salida. Programas como SportsCenter contribuyeron a popularizarla, mientras ESPN amplió su cobertura hasta convertirse en una referencia de las transmisiones deportivas en Estados Unidos. Entre sus apuestas estuvieron la retransmisión del draft de la NFL y la cobertura de todas las rondas preliminares de la primera división universitaria de baloncesto, contribuyendo al fenómeno conocido como March Madness.

La relación entre Rasmussen y ESPN también atravesó un largo periodo de distancia. No fue hasta 1999, durante la celebración del vigésimo aniversario de la cadena, cuando ejecutivos lo invitaron nuevamente a participar en las actividades de la empresa. A partir de entonces, Rasmussen fue reconocido por su papel en la creación de ESPN.

En 2019 recorrió el país para participar en actos por el 40º aniversario de la cadena y ofreció discursos en eventos de Walt Disney Co. y ESPN.

Nacido en Chicago, Rasmussen estudió en la Universidad DePauw, en Indiana, y en la Universidad Rutgers. También sirvió en la Fuerza Aérea, puso en marcha un negocio de servicios publicitarios y posteriormente trabajó en radio y televisión como locutor durante la década de 1960.

Su idea de una señal deportiva durante las 24 horas terminó convirtiéndose en una de las principales cadenas deportivas de Estados Unidos. Rasmussen falleció cuatro décadas después de haber puesto en marcha aquel proyecto.

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