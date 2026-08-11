Lakers debutan en la NBA frente a Warriors y reciben a LeBron James en Navidad

La NBA ya definió dos de las fechas más esperadas de la temporada 2026-27 y Los Angeles Lakers aparecen en el centro de ambas. El equipo angelino abrirá su calendario el 21 de octubre ante Golden State Warriors y, poco más de dos meses después, recibirá a LeBron James en el Crypto Arena durante la tradicional jornada navideña.

La liga confirmó este martes parte de la programación oficial del nuevo curso, incluyendo los partidos inaugurales y el cartel completo del Día de Navidad.

El debut de LeBron James con Philadelphia será uno de los principales atractivos del arranque de temporada. Los 76ers visitarán a los New York Knicks el 20 de octubre en el Madison Square Garden, un duelo entre el nuevo equipo de James y el vigente campeón de la NBA.

Esa primera jornada también contará con la visita de Boston Celtics a Detroit Pistons y con el enfrentamiento entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, repetición de la más reciente final de la Conferencia Oeste.

James tendrá una segunda cita cargada de simbolismo apenas dos días después. El 22 de octubre jugará por primera vez como local con Philadelphia frente a Cleveland Cavaliers, la franquicia en la que debutó en 2003 y con la que conquistó el campeonato de 2016.

Los Lakers abrirán un nuevo proyecto ante Golden State

El estreno de los Lakers quedó programado para el miércoles 21 de octubre a las 10:00 p.m. ET frente a los Warriors. Será uno de los encuentros estelares de la segunda jornada de competencia.

Ese mismo día también se disputará el partido entre Minnesota Timberwolves y Miami Heat, equipo que contará con Giannis Antetokounmpo al inicio de la campaña.

El choque ante Golden State marcará el comienzo de una nueva etapa para la franquicia angelina, que afrontará la temporada sin LeBron James y con otro liderazgo deportivo dentro de la organización.

Navidad con 12 horas de baloncesto

La NBA mantendrá intacta su tradición navideña, vigente desde 1947. El calendario del 25 de diciembre incluirá cinco partidos consecutivos y más de doce horas ininterrumpidas de acción.

La jornada comenzará en Nueva York con una reedición de las últimas Finales de la NBA entre Knicks y Spurs.

Más tarde se disputará el Boston Celtics-Miami Heat, encuentro que tendrá especial atención por la presencia de Giannis Antetokounmpo en el conjunto de Florida.

El tercer partido del día será el regreso de LeBron James a Los Ángeles. Philadelphia visitará a los Lakers en el Crypto Arena, escenario en el que el alero jugó las ocho temporadas anteriores de su carrera.

Tras ese encuentro se medirán Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder, y la programación cerrará con el duelo entre Golden State Warriors y Denver Nuggets.

Con esta programación, la NBA apostó por reunir a varias de sus principales figuras en las fechas de mayor audiencia del calendario y convirtió el Lakers-76ers en uno de los partidos más atractivos de la Navidad de 2026.

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