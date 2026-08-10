Un equipo de Europa quiere llevarse a Nikola Jokic de la NBA

El futuro de Nikola Jokic volvió a instalarse en el centro de las conversaciones del baloncesto internacional después de que Dimitrios Giannakopoulos, propietario del Panathinaikos de Atenas, revelara que intentó fichar al pívot serbio este mismo año y aseguró que volverá a intentarlo cuando el jugador pueda negociar como agente libre.

La revelación se produjo durante una entrevista en el pódcast Euro Insiders y sorprendió por la magnitud del objetivo planteado por el dirigente griego.

“Muchos dirán: ‘Está bromeando’. Pero hice una propuesta muy seria este año tanto a su equipo como a él. Recibí un rechazo. Sé que le queda un año más de contrato”, afirmó Giannakopoulos.

Según explicó, su intención era que Denver liberara a Jokic del tramo final de su contrato actual para facilitar un posible desembarco en el baloncesto europeo.

La respuesta de los Nuggets, dijo, fue inmediata. “Tardaron unos segundos en decir: ‘¿Quién? ¿Grecia? ¿Dónde? ¿Qué? Adiós’. Pero esperemos al próximo año”, añadió.

Greek team owner says he made a "very serious offer" to buyout Joki? away from the Nuggets ?



Dimitris Giannakopoulos says he's "not going anywhere" until he lands his "dream" player to the Panathinaikos Aktors ?



(via @Eurohoopsnet) pic.twitter.com/RbflnQo1yh — Bleacher Report (@BleacherReport) August 10, 2026

El contrato de Jokic mantiene abierta la discusión

Aunque Giannakopoulos habló de “un año” restante, Jokic tiene todavía dos temporadas y 121.8 millones de dólares pendientes con Denver. La segunda campaña es una opción del jugador, circunstancia que le permitiría convertirse en agente libre sin restricciones el próximo verano.

El serbio ya puede firmar una extensión máxima de cuatro años y 278 millones de dólares desde el 14 de junio, pero todavía no ha tomado una decisión definitiva.

Jokic ha manifestado públicamente que su “idea y deseo” es permanecer en Denver durante toda su carrera, aunque también explicó que planea esperar antes de comprometerse con una renovación por razones económicas.

Si decide aguardar hasta julio de 2027, podría acceder a una extensión de cinco años y 359.5 millones de dólares, cifra que sería el contrato más grande en la historia de la NBA.

Panathinaikos insiste y piensa en 2027

El dirigente griego dejó claro que la negativa actual no modifica sus planes.

Aseguró que volverá a contactar al entorno del jugador cuando quede libre para negociar y desafió incluso a los conductores del programa a consultar con el agente de Jokic, Misko Raznatovic, si la propuesta realizada este verano fue realmente seria.

La declaración se produce pocos meses después de otro intento del Panathinaikos por atraer a un jugador de Denver. Giannakopoulos también buscó convencer a Jonas Valanciunas de abandonar la NBA, aunque el pívot terminó completando la temporada con los Nuggets antes de marcharse este verano al Zalgiris Kaunas de Lituania.

Mientras tanto, Denver ha mantenido la base de su plantilla. La franquicia incorporó al veterano Marvin Bagley III, retuvo a Spencer Jones igualando una oferta de Oklahoma City y continúa negociando la situación contractual de Peyton Watson.

Por ahora, Jokic sigue siendo jugador de los Nuggets y no ha dado señales de una salida inmediata, pero las declaraciones del propietario del Panathinaikos reabrieron un escenario que parecía improbable: la posibilidad de ver al tres veces MVP de la NBA jugando en Europa en el futuro.

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