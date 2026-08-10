La NBA continúa de luto: Nash, Nowitzki y Pau Gasol recuerdan al fallecido Don Nelson

La NBA despidió a una de las figuras más influyentes de su historia reciente. Don Nelson, miembro del Salón de la Fama y cinco veces campeón como jugador, falleció este domingo a los 86 años, provocando una ola de mensajes de reconocimiento entre leyendas, jugadores y franquicias.

Entre los homenajes destacaron los de Dirk Nowitzki y Steve Nash, dos de los jugadores cuya carrera estuvo directamente marcada por Nelson. Ambos recordaron al entrenador como una figura que confió en ellos cuando todavía no habían alcanzado su máximo potencial.

Nelson terminó su carrera como entrenador con 1,335 victorias, cifra que lo colocó como el segundo técnico con más triunfos en la historia de la NBA, únicamente por detrás de Gregg Popovich, quien acumuló 1,390.

Don Nelson, una carrera marcada por cinco campeonatos de la NBA

Antes de convertirse en uno de los entrenadores más reconocidos de la liga, Nelson tuvo una destacada trayectoria como jugador.

Con los Boston Celtics conquistó cinco campeonatos de la NBA entre 1965 y 1976, durante una carrera de 14 temporadas que también incluyó pasos por los Chicago Zephyrs y Los Ángeles Lakers.

Su recorrido en los banquillos se extendió durante 31 campañas y lo llevó a dirigir a los Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks.

Como entrenador consiguió 1,335 victorias y sufrió 1,063 derrotas, números que lo mantienen entre los técnicos más ganadores en la historia de la NBA.

Dirk Nowitzki recuerda la confianza que Don Nelson tuvo en él

Uno de los mensajes más emotivos llegó de Dirk Nowitzki, quien coincidió con Nelson durante sus primeros años en los Dallas Mavericks.

El alemán fue seleccionado en el draft cuando Nelson ocupaba los cargos de entrenador y gerente general de Dallas. Años después, Nowitzki se convertiría en campeón de la NBA con los Mavericks durante la temporada 2010-2011.

“Nellie… No sólo me reclutaste. Creíste en mí. Viste cosas en mi juego antes de que yo siquiera me diera cuenta de que podía hacerlas. Lo he dicho un millón de veces y siempre lo diré: no creo que mi carrera hubiera sido como fue sin que tú fueras mi primer entrenador y me dieras la libertad de jugar a mi manera. Sólo puedo decir gracias por todo. DEP leyenda”, escribió Nowitzki.

Nellie? You didn't just draft me. You believed in me. You saw things in my game before I ever realized I could do them. I've said it a million times and I will always say it: I don't think my career could have turned out how it did without you being my first coach and giving me? — Dirk Nowitzki (@swish41) August 9, 2026

La relación entre ambos comenzó cuando el alemán todavía era un joven prospecto europeo y Nelson decidió apostar por su talento, una decisión que terminó siendo fundamental para la trayectoria del futuro campeón de la NBA.

Steve Nash: “Él me llevó hasta allí”

Steve Nash también dedicó un extenso mensaje a Nelson y destacó especialmente la capacidad del entrenador para observar el juego desde perspectivas diferentes.

El canadiense compartió banquillo con Nelson en Dallas y posteriormente se convirtió en una de las grandes figuras de la NBA.

“Hay infinitas maneras de describir a Nellie. Entrenador. Maestro. Innovador. Espíritu libre. Era una persona extraordinaria. Lo que siempre me inspiró de Nellie fue que veía las cosas de manera diferente a los demás. Un nuevo ángulo, concepto, enfrentamiento, y no tenía miedo de ir contra la corriente. Yo fui una de esas cosas que vio de manera diferente. Cuando participé en mi primer Juego de Estrellas, no le sorprendió en absoluto. Casi me miró con incredulidad y me miró como diciendo: ‘¿Ahora sí que lo crees?’. Él me llevó hasta allí. Así que a Nellie, el entrenador con el que más jugué y quien me formó, gracias por ver en mí lo que ni siquiera yo mismo creía“, afirmó Nash.

.@SteveNash remembers the legendary Don Nelson ?? pic.twitter.com/Zymc7vdrFy — Mind the Game (@mindthegamepod) August 9, 2026

Nelson también habló en múltiples ocasiones sobre el talento de Nash. En una entrevista con ESPN llegó a señalar que, por su capacidad para jugar colectivamente, el canadiense habría podido anotar como Stephen Curry si hubiera decidido hacerlo.

El entrenador incluso reconoció que tuvo que insistirle a Nash para que asumiera más tiros durante su etapa bajo sus órdenes.

Adam Silver Pau Gasol y Mark Cuban destacan el legado de Don Nelson

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también recordó la influencia que Nelson tuvo sobre el baloncesto profesional.

“Don Nelson revolucionó el baloncesto de la NBA a través de su audacia, ingenio y profunda convicción. Pasó casi 50 años en la NBA: ganando cinco campeonatos como jugador con los Boston Celtics antes de construir una de las carreras de entrenador más exitosas y pioneras en la historia de la liga. Aportó una personalidad inconfundible a todo lo que hizo, y su impacto en nuestro deporte se seguirá sintiendo por generaciones”, recordó.

La NBA y diferentes franquicias también expresaron sus condolencias tras la muerte del entrenador.

Entre las figuras que se sumaron a los mensajes de despedida estuvieron el español Pau Gasol y Mark Cuban, antiguo propietario de los Dallas Mavericks, quienes también recordaron a Nelson como una “leyenda”.

El legado de Nelson quedó así reflejado no sólo en sus cinco campeonatos como jugador y sus 1,335 victorias como entrenador, sino también en la influencia que ejerció sobre jugadores como Nowitzki y Nash, dos de las figuras que mejor representaron su manera diferente de entender el baloncesto.

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