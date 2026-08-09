Muere Don Nelson: el cinco veces campeón de la NBA que también revolucionó el basquetbol desde el banquillo

La NBA está de luto por la muerte de Don Nelson, cinco veces campeón como jugador con los Boston Celtics y uno de los entrenadores que más influyeron en la evolución del basquetbol moderno. El miembro del Salón de la Fama falleció este domingo a los 86 años, informó su familia.

Nelson construyó una carrera de más de cuatro décadas entre las duelas y los banquillos. Como jugador conquistó cinco campeonatos con Boston en una carrera que también lo llevó a los Lakers y, posteriormente, dirigió durante 31 temporadas a equipos como Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks.

Su trayectoria como entrenador terminó con 1,335 victorias y 1,063 derrotas en temporada regular, cifra que durante años lo colocó como el técnico con más triunfos en la historia de la NBA. En marzo de 2022, Gregg Popovich lo superó y actualmente Nelson ocupa el segundo lugar de esa clasificación.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Naismith Basketball Hall of Famer Don Nelson: pic.twitter.com/EGpWLyte2y — NBA Communications (@NBAPR) August 9, 2026

Don Nelson, campeón cinco veces con los Boston Celtics

Antes de convertirse en uno de los estrategas más innovadores de la NBA, Nelson tuvo una carrera de 14 temporadas como jugador. Sus últimos 11 años los pasó con los Boston Celtics, franquicia con la que ganó cinco campeonatos entre 1965 y 1976.

Los Celtics retiraron su número 19 en 1978 como reconocimiento a su trayectoria. Nelson disputó 1,053 partidos de temporada regular y terminó su carrera como jugador con promedios de 10.3 puntos y 4.9 rebotes por encuentro.

Su transición hacia los banquillos fue prácticamente inmediata. Después de retirarse, se incorporó como asistente de los Milwaukee Bucks para la temporada 1976-77 y, apenas 15 partidos después, asumió el cargo de entrenador principal.

Ese fue el comienzo de una de las carreras más particulares en la historia de los banquillos de la NBA.

El nacimiento del “Nellieball”

Como entrenador, Don Nelson se caracterizó por desafiar las estructuras tradicionales del basquetbol. Su propuesta apostaba por alineaciones pequeñas, mayor velocidad, versatilidad y jugadores capaces de desempeñar distintas funciones dentro de la cancha.

Ese estilo terminó siendo conocido como “Nellieball”, una filosofía que anticipó algunos de los conceptos que posteriormente se volvieron habituales en la NBA.

Nelson entendía el juego desde una perspectiva distinta y no tenía reparos en modificar posiciones, tamaños y esquemas ofensivos para encontrar ventajas. Su disposición a experimentar convirtió a sus equipos en algunos de los conjuntos tácticamente más singulares de su época.

Tres veces Entrenador del Año en la NBA

El impacto de Nelson también quedó reflejado en sus reconocimientos individuales. Fue elegido Entrenador del Año de la NBA en tres ocasiones: 1983, 1985 y 1992.

Su primera gran etapa como entrenador llegó con los Milwaukee Bucks, equipo que dirigió durante 11 temporadas. Durante ese periodo, Milwaukee solamente quedó fuera de los playoffs en dos ocasiones y consiguió siete títulos consecutivos de la División Central.

Posteriormente tuvo dos etapas al frente de los Golden State Warriors, además de un breve paso por los New York Knicks.

Sin embargo, su influencia no se limitó a lo que ocurrió durante los partidos.

Don Nelson ayudó a construir el futuro de los Mavericks

Uno de los capítulos más importantes de la carrera de Nelson ocurrió con los Dallas Mavericks, organización en la que tuvo un papel determinante durante la construcción de un equipo que marcaría una época.

Nelson estuvo involucrado en las operaciones que llevaron a Dallas a Dirk Nowitzki y Steve Nash, dos jugadores que posteriormente ingresaron al Salón de la Fama y que se convirtieron en figuras fundamentales para la transformación de la franquicia.

Su capacidad para identificar talento y apostar por perfiles diferentes fue una extensión de la misma filosofía que aplicaba en la cancha.

También dirigió en dos ocasiones el Juego de Estrellas y estuvo al frente del llamado Dream Team II, que conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial FIBA de 1994.

A basketball innovator. A Mavericks legend. An impact that will never be forgotten.



We mourn the passing of former Mavericks head coach Don Nelson and celebrate a life that left an incredible mark on our franchise and the game of basketball.



Rest in peace, Nellie. #MFFL pic.twitter.com/BcLDKkIEO7 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 9, 2026

Un legado que fue más allá de los campeonatos

Aunque Don Nelson nunca ganó un campeonato de la NBA como entrenador, su influencia trascendió los títulos.

En 31 temporadas como técnico acumuló 1,335 victorias, además de participar en 18 postemporadas. Su registro en playoffs fue de 75 triunfos y 91 derrotas.

Su verdadero impacto estuvo en la manera de entender el juego. Nelson cuestionó durante años las convenciones relacionadas con las posiciones tradicionales y demostró que la velocidad, la versatilidad y la capacidad de adaptación podían convertirse en herramientas capaces de cambiar la dinámica de un equipo.

Los Golden State Warriors lo reconocieron tras su fallecimiento como un visionario que veía el basquetbol de una manera diferente y cuya filosofía ayudó a abrir camino para generaciones posteriores de jugadores y entrenadores.

Los últimos años de Don Nelson

Después de alejarse definitivamente de los banquillos, Nelson se estableció en Maui, Hawái, donde vivió en una propiedad de 22 acres y desarrolló diferentes proyectos empresariales.

Tras los incendios forestales que afectaron la isla en 2023, puso algunas de sus propiedades de alquiler a disposición de familias que habían perdido sus hogares.

Don Nelson murió como el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, pero su legado no puede medirse únicamente por esa cifra.

Su influencia permanece en una liga que, con el paso de los años, terminó incorporando muchos de los conceptos que él se atrevió a explorar cuando todavía eran considerados poco convencionales.

Seguir leyendo:

· Muere Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años

· De qué murió Jorge Messi: qué se sabe de la enfermedad que su familia mantuvo en reserva

· George Weah lamenta fallecimiento de Franco Baresi: “Era un hermano mayor”