George Weah lamenta fallecimiento de Franco Baresi y lo despide con emotivo mensaje: “Era un hermano mayor”

La muerte de Franco Baresi, quien perdió la vida el viernes pasado a los 66 años, sigue generando reacciones en el mundo del fútbol. Este domingo, el exdelantero liberiano George Weah dedicó un emotivo mensaje para despedir a quien fuera su compañero en el AC Milan, al que definió como un “hermano mayor” y una figura clave durante su adaptación al club italiano.

El también expresidente de Liberia y ganador del Balón de Oro en 1995 destacó la influencia que tuvo el histórico defensa dentro y fuera del terreno de juego, además de reconocer el legado que dejó tanto en el AC Milan como en la selección de Italia.

George Weah recuerda el apoyo que recibió de Franco Baresi

A través de su cuenta en la red social X, George Weah expresó su tristeza por el fallecimiento de Franco Baresi, quien murió el pasado viernes a los 66 años tras una enfermedad.

“Su guía fue crucial para ayudarme a adaptarme. Era una figura imponente y fundamental en la defensa del equipo, que contribuyó a nuestras diversas victorias en campeonatos”, indicó en su cuenta de la red social X Weah, expresidente de Liberia (2018-2024) y único futbolista africano en lograr un Balón de Oro (1995).

2/2 ?His guidance was crucial in helping me settle in. He was a towering and central figure in the team's defense who contributed to our various championship wins. — George Weah (@GeorgeWeahOff) August 2, 2026

El exfutbolista también aseguró que la partida de su excompañero representa “una pérdida irreparable para su familia y para el AC Milan“, antes de enviar su “más sentido pésame” a sus seres queridos y al club italiano.

Weah y Baresi compartieron una etapa exitosa en el AC Milan

George Weah, considerado por la FIFA como el mejor futbolista africano del siglo XX, llegó al AC Milan en la década de los noventa, periodo en el que coincidió con Franco Baresi durante los últimos años de la carrera del legendario defensor.

Juntos formaron parte de una etapa exitosa para el conjunto rossonero, con el que Weah conquistó dos títulos de liga, mientras que Baresi continuó ampliando una trayectoria que lo convirtió en uno de los mayores referentes en la historia de la institución.

El legado de Franco Baresi con el AC Milan y la selección de Italia

Para muchos especialistas, Franco Baresi es uno de los mejores defensores que ha dado el fútbol. Su carrera estuvo estrechamente ligada al AC Milan, donde se convirtió en capitán, conquistó múltiples títulos y, tras su retiro, permaneció vinculado al club desempeñando distintas funciones.

Con la selección de Italia, disputó 82 partidos y participó en tres Copas del Mundo. Integró el plantel que conquistó el Mundial de España 1982 y, doce años más tarde, alcanzó la final del Mundial de Estados Unidos 1994, en la que el conjunto italiano cayó frente a Brasil en la tanda de penaltis.

La figura de Franco Baresi permanece como una de las más influyentes en la historia del AC Milan y del fútbol italiano, motivo por el que su fallecimiento ha generado múltiples muestras de reconocimiento y respeto desde distintas partes del mundo.

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