Luka Dončić despide a Don Nelson con emotivo mensaje: “Tengo mucho respeto por todo lo que hizo por el basquetbol”

La muerte de Don Nelson provocó reacciones de algunas de las figuras más importantes de la NBA, pero una de las más significativas para Los Ángeles llegó de Luka Dončić.

El jugador de Los Angeles Lakers dedicó este domingo un mensaje al legendario entrenador, quien falleció a los 86 años y dejó una profunda huella en el basquetbol, particularmente por su manera de entender el juego y por la confianza que mostró hacia los jugadores internacionales.

Dončić recordó a Nelson con palabras de respeto y agradecimiento a través de sus redes sociales, apenas unas horas después de que la familia del exentrenador confirmara su fallecimiento.

“Es un día triste para el basquetbol por el fallecimiento de Don Nelson. Tengo mucho respeto por él y por todo lo que hizo por este deporte, especialmente por la manera en que creyó en los jugadores internacionales. Estoy agradecido por el tiempo que pasé con él. Pienso hoy en toda la familia Nelson. Me encantó conocerte, Coach.”

It’s a sad day for basketball with the passing of Don Nelson.



I have so much respect for him and everything he did for the game, especially the way he believed in international players. I’m grateful for the time I spent with him.



Thinking of the entire Nelson family today. I? pic.twitter.com/GqIobWNB9i — Luka Don?i? (@lukadoncic) August 9, 2026

El mensaje tiene un significado especial por la relación que Nelson mantuvo con el entorno de los Dallas Mavericks, franquicia en la que Dončić comenzó su carrera en la NBA y donde el exentrenador dejó una de sus mayores aportaciones.

Don Nelson y su vínculo con Luka Dončić

Aunque Nelson no fue el entrenador de Dončić durante su paso por Dallas, ambos desarrollaron una relación cercana.

En junio de 2025, Nelson apareció en una conferencia de prensa en Oklahoma City antes del Juego 2 de las Finales de la NBA y utilizó los tenis de la línea de Dončić. Durante aquel encuentro se refirió al esloveno como un amigo cercano.

La aparición ocurrió apenas unos meses después de que los Mavericks enviaran a Dončić a los Lakers en uno de los movimientos más importantes de la NBA en los últimos años.

Nelson, además, tenía una conexión particular con la carrera de Dončić a través de su hijo, Donnie Nelson, quien dirigió la oficina deportiva de Dallas hasta 2021.

Fue durante la gestión de Donnie cuando los Mavericks adquirieron a Dončić en el Draft de 2018.

Atlanta seleccionó al esloveno con la tercera selección global y posteriormente lo envió a Dallas a cambio de Trae Young y una selección de primera ronda de 2019.

Dončić ganó el premio al Novato del Año en 2019 y posteriormente fue elegido cinco veces al primer equipo All-NBA con los Mavericks. En 2024 llevó a Dallas hasta las Finales de la NBA frente a Boston.

En febrero de 2025, su etapa con los Mavericks terminó con el intercambio que lo llevó a los Lakers, donde promedió 28.2 puntos, 8.1 rebotes y 7.5 asistencias en 28 partidos durante el resto de aquella temporada.

Nelson ayudó a cambiar la manera de ver a los jugadores internacionales

Una de las razones por las que el mensaje de Dončić tiene especial relevancia es precisamente la que el jugador destacó: la confianza que Nelson tuvo en los basquetbolistas internacionales.

“Especialmente por la manera en que creyó en los jugadores internacionales“, escribió el jugador de los Lakers.

Durante su carrera como entrenador, Nelson trabajó con algunos de los extranjeros que ayudaron a transformar la NBA.

En Golden State dirigió a Šarūnas Marčiulionis, uno de los primeros jugadores procedentes de la Unión Soviética en llegar a la liga, además de trabajar con Manute Bol.

Como entrenador y gerente general de los Mavericks, Nelson participó directamente en la llegada de Dirk Nowitzki y Steve Nash a Dallas en 1998.

Nowitzki también dedicó un mensaje a Nelson después de conocer su fallecimiento y recordó la confianza que recibió del entrenador desde el comienzo de su carrera.

“Nellie… No solo me elegiste en el Draft. Creíste en mí. Viste cosas en mi juego antes de que yo mismo pudiera imaginar que era capaz de hacerlas. Lo he dicho un millón de veces y siempre lo diré: no creo que mi carrera hubiera resultado como lo hizo sin que fueras mi primer entrenador y me dieras la libertad de jugar mi juego. Solo puedo decir gracias por todo.”

Nellie? You didn't just draft me. You believed in me. You saw things in my game before I ever realized I could do them. I've said it a million times and I will always say it: I don't think my career could have turned out how it did without you being my first coach and giving me? — Dirk Nowitzki (@swish41) August 9, 2026

La influencia de Nelson también alcanzó a Wang Zhizhi, quien se convirtió en el primer jugador chino en disputar un partido de la NBA cuando debutó con Dallas en abril de 2001.

La huella de Don Nelson en Dallas

Nelson asumió como entrenador y gerente general de los Mavericks antes de la temporada 1997-98.

Durante sus ocho temporadas al frente de Dallas consiguió un balance de 339 victorias y 251 derrotas antes de dejar el puesto en marzo de 2005.

Su mayor legado en la organización, sin embargo, estuvo relacionado con las decisiones que ayudaron a construir una nueva generación de talento.

La llegada de Dirk Nowitzki y Steve Nash convirtió a Dallas en uno de los equipos más relevantes de la NBA durante los primeros años del siglo XXI.

Nowitzki terminaría convirtiéndose en una de las mayores figuras en la historia de la franquicia y lideraría a los Mavericks al campeonato de la NBA en 2011.

Nelson no estuvo en ese título, pero su influencia en la construcción de aquel equipo es una de las razones por las que su nombre permanece ligado a la historia de Dallas.

Don Nelson, una carrera que trascendió las victorias

Antes de convertirse en uno de los entrenadores más innovadores de la NBA, Nelson tuvo una carrera de 14 temporadas como jugador y conquistó cinco campeonatos con los Boston Celtics.

Posteriormente dirigió durante 31 temporadas a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks.

Terminó su carrera como entrenador con 1,335 victorias y 1,063 derrotas en temporada regular.

Durante varios años fue el entrenador con más triunfos en la historia de la NBA, hasta que Gregg Popovich superó su registro en marzo de 2022.

Nelson fue elegido tres veces como Entrenador del Año de la NBA y entró al Salón de la Fama del Basquetbol Naismith Memorial en 2012.

También fue reconocido por una filosofía que rompió con varias de las convenciones tradicionales de la liga. Sus equipos utilizaron alineaciones pequeñas, mayor velocidad y jugadores capaces de desempeñar diferentes posiciones, conceptos que con el paso del tiempo se volvieron cada vez más comunes.

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