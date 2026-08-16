Murió Tommy John, el pitcher cuya cirugía cambió para siempre la historia del béisbol

El mundo del béisbol de las Grandes Ligas está de luto por la muerte de Tommy John, el exlanzador cuyo nombre quedó ligado para siempre a una de las intervenciones médicas más importantes en la historia del deporte.

Los Dodgers y los Yankees informaron este domingo que John falleció el sábado a los 83 años en su casa de Bradenton, Florida. El equipo no dio a conocer la causa de su muerte, aunque en los últimos años había enfrentado cáncer de vejiga y otros problemas de salud.

Más allá de sus números como pitcher, su legado trascendió el terreno de juego. La cirugía a la que se sometió en 1974, después de sufrir una grave lesión en el codo, permitió que continuara lanzando durante 14 temporadas más y terminó convirtiéndose en un procedimiento habitual para miles de atletas.

Los Dodgers expresaron su tristeza por la muerte de Tommy John

Los Dodgers, equipo al que Tommy John perteneció durante 6 años, lamentaron el fallecimiento y destacaron el impacto que tuvo la cirugía que lleva su nombre en la trayectoria del pitcher y en el béisbol.

“Los Angeles Dodgers desean expresar su tristeza por el fallecimiento de Tommy John, quien murió el sábado a la edad de 83 años. En gran parte gracias a la cirugía pionera que lleva su nombre, la extraordinaria carrera de Tommy abarcó 26 temporadas y 288 victorias en su trayectoria. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a su familia y amigos”, publicó el equipo en X.

The Los Angeles Dodgers would like to express our sadness over the passing of Tommy John, who died Saturday at the age of 83. Thanks in no small part to the pioneering surgery that bears his name, Tommy’s extraordinary career encompassed 26 seasons and 288 career victories. We? pic.twitter.com/gRr4JpWaVj — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 16, 2026

Los Yankees también lamentaron la muerte del exlanzador

Los New York Yankees, equipo con el que John jugó años después en dos etapas distintas, destacaron tanto sus logros deportivos como la influencia que tuvo fuera del terreno de juego.

“Los New York Yankees lamentan el fallecimiento de Tommy John, quien fue un pilar de nuestra rotación durante su etapa con el equipo y un gran favorito de los aficionados de los Yankees”, señaló la organización.

“Si bien su increíble longevidad y sus logros tras la cirugía cambiaron el destino y la trayectoria de innumerables atletas en todo el mundo, esto también eclipsó su excelencia como lanzador, la cual incluyó temporadas consecutivas de 20 victorias con los Yankees“, mencionaron en un comunicado.

El equipo también recordó otras facetas de su personalidad y su impacto en el deporte.

“Nos detenemos a recordar la totalidad de su legado: su competitividad y destreza, su afición por la conversación, su naturaleza amable y cordial, y su estatura como pionero tanto en el deporte como en la medicina. Los Yankees expresan sus más sinceras condolencias a su familia y amigos”, concluyeron los Yankees.

STATEMENT FROM THE NEW YORK YANKEES:



“The New York Yankees mourn the passing of Tommy John, who was a bedrock of our rotation during his time in pinstripes and a longtime favorite of Yankees fans. While his incredible longevity and post-surgery achievements changed the fortunes? pic.twitter.com/p6ndlBxUTb — New York Yankees (@Yankees) August 16, 2026

Tommy John convirtió una lesión en un legado

En 1974, cuando tenía 31 años, Tommy John sufrió una lesión en el ligamento colateral cubital de su codo izquierdo, el brazo con el que lanzaba.

En aquel momento, una lesión de esa naturaleza prácticamente significaba el final de la carrera de un pitcher.

Sin embargo, el doctor Frank Jobe decidió realizarle una cirugía experimental de reconstrucción del ligamento. El procedimiento permitió que John regresara al montículo y continuara jugando durante otros 14 años.

Con el paso del tiempo, aquella intervención pasó a conocerse como cirugía Tommy John y se convirtió en uno de los procedimientos más utilizados para tratar lesiones de codo en el béisbol.

Actualmente, el proceso de recuperación suele requerir entre 12 y 18 meses, y la operación no se limita a los lanzadores.

La cirugía que cambió la carrera de miles de pitchers

Tommy John tenía 124 victorias en 355 partidos cuando se sometió a la intervención.

Después de la cirugía disputó otros 405 encuentros y consiguió 164 victorias. Terminó su carrera con 288 triunfos y 231 derrotas, además de una efectividad de 3.34 en 760 apariciones.

Su caso ayudó a demostrar que una lesión que anteriormente podía poner punto final a la trayectoria de un lanzador no necesariamente significaba el retiro.

El propio John reconoció el papel fundamental que tuvo el doctor Jobe.

“Gracias al Dr. Jobe, quien salvó mi brazo e hizo posible que siguiera lanzando”, escribió John el 8 de agosto. “Desde entonces, esa cirugía ha salvado las carreras de innumerables lanzadores, incluidos muchos de los mejores del deporte actual”.

Entre los pitchers que se han sometido a la cirugía Tommy John están figuras como Shohei Ohtani, Tarik Skubal, Justin Verlander, Chris Sale y Jacob deGrom, quien ha pasado dos veces por el procedimiento.

De una probabilidad mínima de éxito a una cirugía habitual

Cuando Frank Jobe operó a Tommy John, las posibilidades de que el procedimiento funcionara eran extremadamente reducidas.

El propio médico estimó en alguna ocasión que las probabilidades de éxito de aquella primera cirugía eran de aproximadamente una entre cien.

Décadas después, el panorama es completamente diferente.

Según el cirujano ortopédico Neal ElAttrache, médico principal de los Dodgers, alrededor del 80 % de los lanzadores consigue recuperar su nivel anterior o incluso superarlo después de la operación.

La dimensión del procedimiento también quedó reflejada en un dato de la Asociación Médica Estadounidense: en 2024 estimó que aproximadamente 35 % de los lanzadores activos de las Grandes Ligas se habían sometido a una cirugía Tommy John en algún momento de su carrera.

Una carrera de 288 victorias en las Grandes Ligas

Antes de convertirse en símbolo de la medicina deportiva, John construyó una destacada trayectoria como lanzador.

Fue seleccionado por Cleveland en 1961, cuando tenía 18 años, y debutó en las Grandes Ligas en 1963.

Posteriormente pasó a los Chicago White Sox, donde consiguió su primera convocatoria al Juego de las Estrellas en 1968. Ese año terminó quinto de la Liga Americana con una efectividad de 1.98.

En 1972 fue enviado a los Los Angeles Dodgers, equipo con el que vivió algunos de los mejores años de su carrera.

En 1973 y 1974 lideró la Liga Nacional en porcentaje de victorias. Fue precisamente durante la temporada de 1974 cuando sufrió la lesión que cambiaría su vida y, posteriormente, la historia de la medicina deportiva.

Tres temporadas con al menos 20 victorias

Después de regresar de la cirugía, John no solamente volvió a lanzar: alcanzó algunos de los mejores números de su carrera.

Consiguió 20 victorias con los Dodgers en 1977, con un récord de 20-7.

Dos años después, ya con los Yankees, terminó con marca de 21-9 y volvió a ganar al menos 20 partidos.

En 1980 alcanzó las 22 victorias, con un registro de 22-9.

Además, fue convocado al Juego de las Estrellas durante tres temporadas consecutivas, entre 1978 y 1980.

Durante ese periodo acumuló 60 victorias y 28 derrotas, con una efectividad de 3.22 en 754 entradas y dos tercios.

Tommy John jugó tres Series Mundiales

A lo largo de su carrera, John disputó tres Series Mundiales.

Con los Dodgers participó en las ediciones de 1977 y 1978, mientras que con los Yankees llegó a la Serie Mundial de 1981.

Sin embargo, nunca consiguió conquistar el campeonato.

Curiosamente, en las tres ocasiones terminó perdiendo ante el equipo que representaba al rival: los Dodgers o los Yankees.

Además de esas dos franquicias, John también lanzó para California Angels, Cleveland Indians y Oakland Athletics.

Un legado reconocido por el Salón de la Fama

La influencia de Tommy John y Frank Jobe fue reconocida por el Salón de la Fama del Béisbol en 2013, cuando ambos fueron homenajeados por sus contribuciones al deporte.

John también recibió el apodo de “El hombre biónico”, una referencia a la extraordinaria longevidad que consiguió después de aquella intervención.

Poco antes de su muerte, John había publicado un mensaje después de no poder asistir al Old-Timers Day de los Yankees, celebrado el 8 de agosto.

En aquella publicación expresó su deseo de despedirse de las personas que lo acompañaron durante sus 26 años de carrera.

“Nunca los olvidaré”, escribió en aquel entonces.

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