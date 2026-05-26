MLB bajo presión por caso de Edwin Díaz tras declaraciones y acusaciones sobre peleas de gallos en Puerto Rico

La polémica alrededor de Edwin Díaz escaló en los últimos días luego de que organizaciones defensoras de animales solicitaran formalmente a MLB investigar al cerrador de los Dodgers por presuntos vínculos con peleas de gallos en Puerto Rico.

Sin embargo, antes de que estallaran las acusaciones públicas, el relevista boricua ya había hablado abiertamente sobre su relación con esta práctica en una entrevista concedida en marzo pasado al periódico puertorriqueño El Nuevo Día.

Ahora, aquellas declaraciones volvieron al centro del debate tras la presión ejercida por grupos animalistas sobre Grandes Ligas.

Las organizaciones que piden investigar a Edwin Díaz

La controversia tomó fuerza después de que Animal Wellness Action y el Center for a Humane Economy enviaran una carta al comisionado Rob Manfred Jr. solicitando una investigación formal sobre el pitcher puertorriqueño.

Según las organizaciones, existen fotografías, publicaciones promocionales, videos y reportes periodísticos que relacionan a Edwin Díaz con eventos de peleas de gallos en Puerto Rico.

Además, pidieron que MLB determine si el relevista incurrió en conductas que puedan considerarse perjudiciales para la imagen del béisbol y exigieron posibles sanciones si se comprueba alguna violación a las políticas de la liga.

Los Angeles Dodgers pitcher Edwin Diaz has been linked in a USA TODAY report to alleged involvement in a cockfighting ring in Puerto Rico. Cockfighting is a cruel and illegal blood sport that causes severe suffering and death of roosters, for the purposes of gambling and… — Humane World for Animals News (@humaneworldnews) May 26, 2026

Hasta el momento, no existen cargos criminales contra el jugador y ni los Dodgers ni MLB han emitido una postura oficial sobre el caso.

Las declaraciones de Edwin Díaz que ahora volvieron a viralizarse

En medio de la controversia, resurgió la entrevista que Díaz concedió a El Nuevo Día en marzo de 2026, varios meses antes de las acusaciones recientes.

En aquel reportaje, el lanzador habló sobre su vínculo con las peleas de gallos y explicó que se trataba de una tradición que conocía desde niño.

“Es un pasatiempo que desde niño he seguido. Es legal en Puerto Rico, gracias a Dios”, declaró el cerrador boricua durante esa entrevista.

#MLBenSala ⚾ Según un reporte publicado por @USATODAY, el cerrador boricua ha sido vinculado a peleas de gallos. 🐓



Sobre el tema, Díaz declaró: «Es legal en Puerto Rico, gracias a Dios. De lo contrario, no estaría aquí. Me siento seguro. La gallera es como mi casa». pic.twitter.com/Ur6jn85nvB — LA SALA DEPORTIVA (@LaSalaDeportiva) May 15, 2026

La publicación también mostró imágenes de Díaz dentro de un coliseo gallístico en Isla Verde durante un día libre del Clásico Mundial de Béisbol. El reporte indicó además que miembros de su familia participaron llevando gallos al torneo celebrado ese día.

La situación llega en un momento complicado para el cerrador de Dodgers

El caso añade presión a una temporada ya complicada para Edwin Díaz, quien apenas ha tenido actividad en 2026 tras someterse a una cirugía en el codo derecho en abril.

El relevista llegó a Dodgers con altas expectativas después de firmar un contrato de $69 millones de dólares por tres temporadas, por lo que cualquier posible investigación de MLB podría aumentar el escrutinio sobre su imagen pública y su futuro con la organización angelina.

Mientras tanto, entre aficionados y analistas crece la expectativa sobre si Grandes Ligas aplicará su política de conducta personal, especialmente por el impacto mediático que ha generado el caso.

Wayne Pacelle lanzó fuertes acusaciones contra el relevista

Wayne Pacelle, presidente de Animal Wellness Action y del Center for a Humane Economy, fue especialmente crítico con el lanzador boricua.

“El señor Díaz está violando conscientemente la ley y participando en crímenes violentos y apuestas ilegales”, afirmó Pacelle. “MLB no ignoraría a alguien involucrado en peleas de perros, crimen organizado y apuestas ilegales facilitadas por asociaciones criminales. Su participación en peleas de gallos ilegales en Puerto Rico involucra delitos de la misma magnitud”.

Las declaraciones incrementaron todavía más la presión sobre el relevista de Dodgers, cuyo caso podría quedar bajo revisión de la oficina del comisionado si MLB decide intervenir.

¿Son legales las peleas de gallos en Puerto Rico?

El debate sobre las peleas de gallos en Puerto Rico continúa siendo complejo debido al choque entre tradición cultural y legislación federal estadounidense.

Aunque durante décadas la actividad fue regulada y ampliamente practicada en la isla, el Congreso de Estados Unidos extendió en 2019 la prohibición federal de peleas de animales a todos los territorios estadounidenses, incluido Puerto Rico.

Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó vigente esa prohibición al rechazar recursos legales impulsados por sectores vinculados a la industria gallística puertorriqueña.

A pesar de ello, las peleas de gallos continúan teniendo respaldo entre algunos sectores de Puerto Rico que consideran la práctica parte de la tradición cultural de la isla, manteniendo abierto un debate social y legal que ahora también alcanzó a una de las figuras puertorriqueñas más conocidas de MLB.

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