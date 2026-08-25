Edson Álvarez podría ser el “guía” de Armando González en Europa

El Olympiacos parece interesarse con más frecuencia en futbolistas mexicanos. El conjunto griego recientemente fichó a Armando González. Tras esta transacción, el club estaría detrás de un nuevo mexicano. Edson Álvarez sería su nuevo capricho.

El último mexicano que jugó en el fútbol griego fue Orbelín Pineda. El mediocampista mexicano habría dejado muy buenas impresiones en el AEK de Atenas. Ahora sus coterráneos son jugadores apetecibles para los demás clubes del torneo.

Armando González ya llegó al Olympiacos para reforzar el ataque. El club ahora querría hacer lo propio con el mediocampo. Para ello pensaron en Edson Álvarez. Más allá de un rumor, el club griego ya habría presentado una oferta formal por el mexicano.

“Según pudo conocer Súper Deportivo con fuentes cercanas a las negociaciones, el Olympiacos de Grecia presentó una propuesta formal de 8 millones de euros ($9.3 millones de dólares), para adquirir al mediocampista mexicano Edson Álvarez”, informó César Luis Merlo.

A sus 28 años, Edson Álvarez milita en el West Ham, club de la segunda división del fútbol de Inglaterra. En la última temporada, Álvarez estuvo cedido al Fenerbahce de Turquía. En su retorno a Inglaterra se encontró con un club que perdió la categoría en la Premier League.

Edson Álvarez tiene un contrato vigente con el West Ham hasta junio de 2028. Según informaciones de Transfermarkt, el “Machín” tiene un valor de mercado que ronda los $17.5 millones de dólares. Esta es una cifra que está muy por encima de la presunta oferta del Olympiacos.

Seguimiento desde España

Edson Álvarez también tendría otra alternativa en su carrera. El mismo reporte detalla que la Real Sociedad querría contar con los servicios de Estados Álvarez. El conjunto español es un reto de mayor nivel al tratarse de un club de la primera división de España que en la última temporada conquistó la Copa del Rey.

“Por su parte, la Real Sociedad de España irrumpió en la puja manifestando un marcado interés por el contención azteca, aunque su oferta inicial contempla una cesión a préstamo”, agrega el reporte.

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