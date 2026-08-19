Edson Álvarez sacrificaría su cartera para jugar en la Real Sociedad

Para Edson el “Machín” Álvarez, el pasado Mundial 2026 no fue precisamente miel sobre hojuelas. Al contrario, la justa veraniega le dejó un sabor bastante amargo y, para colmo, un panorama medio nublado en el Viejo Continentel.

Las cosas están al grado de que el canterano americanista va a tener que meterle mano a la cartera, morderse un huevo y bajarse el salario si es que quiere abrirle la puerta grande en la Real Sociedad de España.

??? ¡UN MEXICANO PODRÍA LLEGAR A LA LIGA! ??



Según informa el periodista Matteo Moretto, Edson Álvarez llegaría a la Real Sociedad para la próxima temporada ?



El ‘Machin’ estaría dispuesto a reducir su salario para facilitar su llegada ?



¿Sería un crecimiento llegar a la? pic.twitter.com/hYJVw6hdum — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 19, 2026

Y es que el golpe en la selección dolió y feo. Que Erik Lira le haya comido el mandado y arrebatado el puesto de titular en el esquema del “Vasco” Javier Aguirre, fue una bofetada con guante blanco y casi un nocaut fulminante para las aspiraciones de un Edson que estaba acostumbrado a mandar en la cancha. Perder el protagonismo con el Tri lo dejó tambaleando en la élite europea.

Pero ojo, que el barco de San Sebastián no es cualquier cosa. La escuadra donostiarra no es del montón; tiene alcurnia, juega lindo y se planta con personalidad en LaLiga. Para el “Machín”, vestir la camiseta txuriurdin representa la plataforma perfecta para sacudirse el polvo, volver a los primeros planos y demostrar que la calidad que derrochó con el Ajax de Países Bajos y el West Ham no fue obra de la casualidad.

El runrún de este movimiento no es puro humo. La información brotó del periodista Matteo Moretto, viejo lobo de mar en el tema de fichajes, quien soltó la sopa al asegurar que Álvarez está más que puesto para recortarse los números en el cheque con tal de enmendar el camino tras su discreta actuación mundialista.

Aterrizar en el fútbol de España sería una bocanada de aire fresco para su carrera, cerrando un ciclo de claroscuros en Inglaterra, donde, por cierto, ya sumó sus primeros minutos en esta campaña bajo las órdenes del portugués Nuno Espírito Santo.

¡Un club que se le da bien a los mexicanos! ????



Edson Álvarez estaría cerca de llegar a la Real Sociedad y aquí te contamos los detalles. ??



¿Será la mejor opción para el Machín? ? pic.twitter.com/sJfavDuH1C — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 18, 2026

En su aventura por las canchas británicas, el mediocampista azteca dejó registros de guerrero con 74 batallas disputadas, dos goles cantados y tres asistencias con el cuadro londinense desde que llegó en 2023 procedente de Ámsterdam. Ahora, la pelota está en su cancha para decidir si se rifa el físico en suelo español.

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