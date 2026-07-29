No seguirá en Inglaterra. Los 2 gigantes europeos que se pelean por Edson Álvarez

El futuro de Edson “El Machín” Álvarez apunta lejos de la Premier League. Tras concluir su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 y gozar de un periodo de descanso, el mediocampista de contención se encuentra en una encrucijada definitiva para su carrera, con dos propuestas formales sobre la mesa que reactivarían su protagonismo en el viejo continente .

De acuerdo con reportes del especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el West Ham United —dueño de los derechos federativos del canterano del América— no contempla la permanencia del mexicano en su plantilla para la temporada venidera, abriendo la puerta a una transferencia definitiva.

??? Edson Alvarez, expected to leave West Ham with first club to club talks between West Ham and Real Sociedad.



Ajax are also well informed about situation and working on the deal to bring him back. pic.twitter.com/AZ2apCDae6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

La Real Sociedad: El reto de conquistar LaLiga

El interés más sólido proviene del fútbol español. La Real Sociedad busca apuntalar su medio campo con un perfil de recuperación y liderazgo, características que Álvarez domina. Para el jugador de 28 años, la oportunidad de probarse en LaLiga representa un salto de calidad y la posibilidad de jugar en una de las competencias más técnicas del planeta, una revancha personal tras un complejo 2025 donde estuvo cedido en el Fenerbahce de Turquía .

El Ajax: El retorno del hijo pródigo a Ámsterdam

Por otro lado, el Ajax de Ámsterdam ha levantado la mano para repatriar al futbolista []. Edson dejó una huella profunda en la Eredivisie durante su primera etapa (2019-2023), donde levantó títulos de liga y se convirtió en uno de los capitanes sin gafete del club. Para el Ajax, recuperar al “Machín” significa inyectar experiencia inmediata a un proyecto que busca recuperar el dominio absoluto en Países Bajos.

?????? "LO QUE MÁS LE CONVIENE ES LA REAL SOCIEDAD, EN AJAX YA TRIUNFÓ"



?? @Alonso_Cabral cree que el equipo 'Vasco' es el destino ideal para ??Edson Álvarez, en caso de ser reales estas ofertas.#MotherSoccer ? pic.twitter.com/cbPNQNQksf — FOX (@somos_FOX) July 29, 2026

Un mercado de fichajes crucial

El paso de Álvarez por el balompié europeo ha sido una montaña rusa de emociones: de la gloria y consolidación en Ámsterdam, a un debut prometedor en Londres, seguido por una cesión inestable en la Süper Lig turca . Los próximos días serán clave para determinar si el contención mexicano opta por la nostalgia y seguridad que le ofrece Ámsterdam, o si asume el desafío de conquistar San Sebastián y el balompié ibérico.

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