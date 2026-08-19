Emilio Azcárraga propone el Mundial de 2038 para México y respalda el proceso de Rafa Márquez

La luz que apareció al final del túnel para México, la FMF, Televisa y la propia FIFA durante la pasada Copa del Mundo en territorio azteca, parece haberle abierto los ojos al dueño más influyente del balompié nacional. Emilio Azcárraga Jean ya tiene la mirada puesta en un objetivo que suena fantástico: organizar una nueva justa mundialista en suelo mexicano para el año 2038.



La versión podría parecer extraída de un cuento de fantasía de Lewis Carroll. Sin embargo, fue una propuesta real que el dueño de Televisa reveló en exclusiva para el programa Línea de Cuatro, un espacio donde, entre muchos temas, el sueño de albergar otra Copa del Mundo de la FIFA cobró un protagonismo absoluto y rompió las redes sociales.

"Yo no veo descabellado el 2038. Es importante tener esa visión de qué deberíamos de hacer para tener más juegos" ?



El pronunciamiento del Sr. Emilio Azcárraga sobre busca una Copa Mundial más para México



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La propuesta de Azcárraga para el 2038



Al ser cuestionado sobre el futuro de los torneos internacionales y la rotación de sedes, el mandamás del Club América sorprendió al poner sobre la mesa una fecha muy clara, argumentando que si Estados Unidos busca postularse en solitario, México debe levantar la mano de inmediato:



“Todo el mundo quiere ser parte. No hay país que no quiera tener una Copa del Mundo. Creo que ahora, con la nueva Copa del Mundo, están Uruguay, Paraguay, Argentina. Yo pensé que ya había acabado, pero yo no veo descabellado el 2038. No lo sé, pero yo no lo veía por la manera en que se rotan por reglamento las confederaciones”.

En el momento en que ya hay ciertas confederaciones que juegan juntas, pues se abre la oportunidad. Estados Unidos dice: ‘’Yo voy solo”, pues yo levanto la mano y digo ‘Yo también o “Vamos juntos”. O sea, creo que vale la pena volver a explorar porque es un trabajo de muchos años. O sea, la otra Copa del Mundo, la que acaba de terminar, se llevó 10 años; al 38 le quedan 12, no es mucho más. Entonces sí es, creo que es importante tener esa visión de qué deberíamos de hacer para tener más juegos.”



"La FIFA tiene que hablar entre sus miembros y ponerse de acuerdo porque al final el futbol es el deporte más importante del mundo"?



El sentir del Sr. Emilio Azcárraga respecto a la actualidad del máximo organismo del balompié



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No obstante que la idea de albergar otra Copa del Mundo a mediano plazo suena a utopía, la matemática del empresario es fría y estratégica: al Mundial del 2038 le restan 12 años de distancia, un margen de tiempo casi idéntico al que tomó edificar la última aventura mundialista en el país.



El respaldo a Rafa Márquez: La clave de la estabilidad



Para Azcárraga, la clave para sostener estas altas aspiraciones internacionales en el futuro radica en la estabilidad interna actual de la Selección Mexicana. En la misma charla, el directivo aprovechó para respaldar el camino trazado por Javier Aguirre y, sobre todo, blindar la gestión de Rafael Márquez al frente del banquillo tricolor, haciendo un llamado enérgico a la prensa y a la afición para tener “paciencia en la crítica” cuando aparezcan los inevitables baches futbolísticos.



Bajo su óptica, solo una continuidad real en los procesos deportivos permitirá que el fútbol mexicano tenga la solidez necesaria para volver a ponerse en el mapa de los grandes escenarios globales.

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