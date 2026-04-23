La selección de México sumará una nueva cadena de TV para los próximos ocho años

Los derechos de transmisión de la selección de México siguen representando un atractivo importante para cualquier empresa, por lo cual se asegura que, para los dos próximos ciclos mundialistas, se sumará a Televisa y a TV Azteca, la empresa Claro Sports para generar la señal en televisión abierta.

Los partidos del Tricolor, salvo los de la Copa Oro 2027, que han sido adquiridos en exclusiva por la empresa de streaming Netflix a la Concacaf, serán compartidos por estas tres empresas, lo cual demuestra la importancia de tener los derechos del equipo mexicano por el gran interés que despierta en los aficionados de cara a los dos próximos caminos mundialistas de 2030 y 2034.

SELECCION EL TELE ABIERTA

La Asamblea informó que se garantizó la transmisión en televisión abierta de los juegos amistosos y eliminatorios de México al llegar a un acuerdo con TV Azteca y Televisa y Claro Sports para el mercado mexicano y con TUDN para Estados Unidos. pic.twitter.com/pdqxZunpQN — david medrano felix (@medranoazteca) April 23, 2026

Será el próximo mes de julio cuando concluya el actual contrato que permite a Televisa y a TV Azteca compartir la señal a través de un acuerdo de los derechos que puso a la venta la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean para que también pudiera tener la señal TV Azteca.

El acuerdo continuará con algunos ajustes, pero la novedad es que se sumará Claro Sports, una empresa propiedad del Grupo Carso que comanda el poderoso empresario mexicano de origen libanés Carlos Slim y que siempre ha estado interesada en tener participación en el gran pastel que representa la selección de México.

En la versión extraoficial generada por el reportero de TV Azteca, David Medrano, se estableció que: “Dentro de los acuerdos importantes de la Asamblea de Dueños: se garantiza la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana por los próximos 8 años, Azteca, Televisa y Claro Sports para el mercado mexicano y TUDN por Estados Unidos”.

Esta información resulta muy interesante, sobre todo porque los aficionados mexicanos se sintieron fuera de lugar al enterarse de que la señal de la selección de México en la Copa Oro del próximo año tendrá un costo a través de la plataforma de transmisión de películas y series Netflix, cuando históricamente se podía gozar de sus partidos a través de la señal abierta de Televisa y TV Azteca.

Ahora lo podrán seguir haciendo, salvo estos encuentros, aunque cabe la posibilidad de que dentro de este tiempo que falta para el evento se pueda dar un acuerdo entre Netflix y las televisoras mexicanas, pero eso parece descartado, sobre todo porque estas empresas no quisieron pagar los 70 millones de dólares que exigió la Concacaf para vender la señal de la Copa Oro, pues ofrecieron 30 millones menos.

Con este nuevo acuerdo con Televisa, TV Azteca y Claro Sports, los partidos que irían por televisión abierta serían los de preparación en Estados Unidos y en territorio mexicano, así como las eliminatorias mundialistas para el 2030 y 2034.

LOS DE TELE ABIERTA.

NO SE HAGAN BOLAS.

Azteca, Televisa, Claro Sports y TUDN USA adquirieron por 8 años los derechos para estos juegos de Selección:

Partidos amistosos en USA y México.

Partidos eliminatorios como locales.

Copa oro y Liga de Naciones los adquirió Netflix. pic.twitter.com/kZTbGLXB8V — david medrano felix (@medranoazteca) April 24, 2026

Por ese motivo, la renovación será para llevar únicamente los partidos amistosos, además de las eliminatorias rumbo a las Copas del Mundo de 2030 y 2034, así como giras por el extranjero y todo aquel juego que no tenga exclusividad, como la Copa Oro, que la maneja la Concacaf.

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