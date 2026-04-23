Oribe Peralta cuestiona la convocatoria de Guillermo Ochoa al Mundial de 2026

Guillermo Ochoa sigue estando en el radar de la selección mexicana y sigue siendo un futbolista candidato para estar en el Mundial de 2026. A sus 40 años, “Memo” lucha por estar en la Copa del Mundo. Oribe Peralta fue cuestionado sobre esta posibilidad e insinuó que no está a gusto con su llamado en lugar de algún futbolista joven.

“Memo” se mantiene activo con el AEL Limassol de la primera división del fútbol de Chipre. Guillermo Ochoa ha sido constante en el conjunto chipriota, a pesar de algunos errores recientes que han sido señalados. Oribe Peralta fue cuestionado sobre la posible convocatoria de “Memo”. Peralta puso su propia experiencia como ejemplo.

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Memo Ocho COMETE EL OSO DEL AÑO



Vean el segundo gol que le meten, INCREÍBLE.



Es IMPOSIBLE pensar que con ese nivel pueda competir por ser el titular de la selección.



Su equipo quedó eliminado en las semifinales de la Copa de Chipre. pic.twitter.com/QO5h6kSntJ — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) April 22, 2026

“En mi experiencia, dije que cuando yo no estuviera apto para ser convocado y no alcanzara todos los procesos, diría que no, después del 2026 dije, ya no voy, yo no llego al siguiente proceso”, dijo Peralta en una entrevista con ESPN.

Uno de los principales argumentos que sostiene la convocatoria de Guillermo Ochoa al Mundial es su experiencia con El Tri. “Memo” ha defendido el arco mexicano durante más de 100 partidos y ha sido el guardameta titular de México en sus últimos 11 partidos en Copas del Mundo. A pesar de ello, Peralta apuesta por los jóvenes.

“Prefiero que vaya un joven en mi lugar, que sé que va a completar esos cuatro años de proceso, pero eso es una decisión personal, al final de cuentas, si él es elegible para la Selección y Javier lo quiere llevar, es decisión de él, yo no soy el entrenador“, dijo el exfutbolista del América y las Chivas.

Oribe Peralta, si fuese el entrenador de la selección mexicana, le daría la oportunidad a Raúl Rangel. El guardameta de las Chivas de Guadalajara ha sido regular en las convocatorias de Javier Aguirre. El “Tala” ha tenido buenos rendimientos en los recientes partidos de la selección mexicana.

“Si yo fuera el entrenador, yo llevaría al Tala porque al final de cuentas yo prefiero que los jóvenes que me van a dar en los años futuros, adquieran experiencia”, concluyó.

DANGER! 😳⚽️ Raúl Rangel comes up with a quick save to deny Portugal. #MNTonFOXDeportes #FOXDeportes pic.twitter.com/F4XY7MMtER — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 29, 2026

Raúl Rangel en la Liga MX

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