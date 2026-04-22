Grave error de Memo Ochoa condena al AEL Limassol, que queda eliminado de la Copa de Chipre

El experimentado arquero mexicano Guillermo Ochoa volvió a estar en el ojo del huracán tras protagonizar un grave error que terminó por condenar al AEL Limassol en la Copa de Chipre 2026. La derrota ante Pafos FC no solo significó la eliminación en semifinales, sino que también encendió las críticas sobre su nivel actual.

Error de Ochoa en la derrota del AEL Limassol

El conjunto chipriota llegó al partido de vuelta con la ilusión de remontar la serie. Incluso, el AEL tomó ventaja al minuto 44, alimentando las esperanzas de alcanzar la final. Sin embargo, antes del descanso, un rebote concedido por Memo Ochoa permitió el empate rival, cambiando el rumbo del encuentro.

En la segunda mitad, los errores continuaron. Al minuto 56 llegó el momento más criticado, cuando el portero mexicano recibió un pase de un compañero y, al intentar despejar, impactó el balón en el cuerpo de Lele y el rebote se coló al fondo de la red para el 2-1 parcial que terminó condenando al AEL Limassol. La jugada fue catalogada por aficionados y analistas como un “error del año”.

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Memo Ocho COMETE EL OSO DEL AÑO



Vean el segundo gol que le meten, INCREÍBLE.



Es IMPOSIBLE pensar que con ese nivel pueda competir por ser el titular de la selección.



Su equipo quedó eliminado en las semifinales de la Copa de Chipre. pic.twitter.com/QO5h6kSntJ — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) April 22, 2026

Finalmente, ya sin mucho qué pelear, el equipo de Paco Memo recibió el 3-1 de la vuelta que selló la eliminación del equipo con un marcador global de 5-2 a favor del Pafos. En esta ocasión fue un mano a mano en el que el mexicano nada pudo hacer para evitar el disparo de Vlad Dragomir que sacudió las redes.

Con este resultado, el Pafos FC aseguró su lugar en la gran final del torneo, donde espera rival del duelo entre APOEL FC y Apollon Limassol.

Por su parte, el AEL Limassol se despidió del torneo con una serie marcada por errores puntuales que terminaron siendo determinantes.

Debate abierto: Ochoa y su futuro con la Selección Mexicana

El desempeño de Memo Ochoa reaviva el debate sobre su rol con la selección de México rumbo al Mundial 2026. A pesar de su amplia trayectoria y experiencia internacional, este tipo de fallas genera dudas sobre si puede mantenerse como opción al más alto nivel.

Con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo, el nombre de Guillermo Ochoa sigue dividiendo opiniones entre quienes respaldan su liderazgo y quienes cuestionan su actualidad futbolística.

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