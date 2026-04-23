Carlos Reinoso respalda el proceso de Javier Aguirre en la selección mexicana

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de 2026. La selección mexicana tendrá un complejo reto como local. Javier Aguirre es el encargado de liderar desde el banquillo al conjunto azteca. Carlos Reinoso cree que el “Vasco” va por buen camino.

Las selecciones anfitrionas no tienen un camino sencillo. Mauricio Pochettino ha sido cuestionado en el banquillo de Estados Unidos. Javier Aguirre ha tenido un paso un poco más sólido. Los resultados recienten han acompañado al proceso del “Vasco”.

Carlos Reinoso analizó el proceso de Javier Aguirre. El exfutbolista del América apoyó el proyecto de “Vasco”. Reinoso considera que el estratega mexicano tiene una idea clara de su planteamiento en El Tri.

“Aguirre demostró que tiene una idea clara para el Mundial 2026 y creo que a México con Javier, quiera Dios que no me equivoque, le va a ir muy bien”, dijo Reinoso para Heraldo Deportes.

Carlos Reinoso vio buenos planteamientos de Javier Aguirre en los últimos partidos de México. Ante rivales de cuidado como Portugal y Bélgica, a Reinoso le dejó buenas sensaciones el rendimiento de El Tri.

“Esperaría que Aguirre siga con esa plantilla con la que enfrentó a Portugal y Bélgica porque tiene buenas variaciones de ritmo, sabe defender y atacar”, agregó.

El balance de Javier Aguirre

El “Vasco” asumió las riendas de la selección mexicana en julio de 2024. Desde entonces, Javier Aguirre ha dirigido 26 partidos en el banquillo de El Tri. Aguirre mantiene un registro de 14 victorias, 8 empates y 4 derrotas.

México solo ha perdido un partido de sus últimos ocho encuentros. El balance es de cuatro empates y tres derrotas. Lo más positivo de El Tri es su faceta defensiva. Han mantenido su portería imbatida en cinco de esos encuentros.

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