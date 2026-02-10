Carlos Reinoso le lanzó un dardo a Allan Saint-Maximin tras salir del América

Allan Saint-Maximin se fue por la puerta de atrás de las Águilas del América. El delantero francés no dejó una buena imagen dentro de la Liga MX. Carlos Reinoso cuestionó su paso por México y recordó que José Mourinho ya había advertido que Saint-Maximin podía ser una caja de sorpresas.

Carlos Reinoso, una personalidad muy vinculada al americanismo, habló sobre el tema de Allan Saint-Maximin. El estratega considera que el delantero francés “engañó” al América tras irse sin pena ni gloria de la Liga MX.

“Me acordé de lo que dijo Mourinho. Mourinho nos avisó a todos, a todo el mundo que era el tipo menos profesional que había tenido y mire que Mourinho siempre habla bien de los jugadores, nos engañó a todos”, dijo Reinoso para Faitelson Sin Cesura.

"MAXIMIN NOS ENGAÑÓ A TODOS" 💥



Carlos Reinoso, leyenda del América, se sinceró y lamentó el paso del jugador francés por las Águilashttps://t.co/UsQfZPEAtU — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 10, 2026

Qué dijo Mourinho

Cuando Mourinho era entrenador del Fenerbahce tenía a su disposición a Allan Saint-Maximin. Sin embargo, el estratega portugués reveló públicamente los problemas de disciplina del delantero francés.

“En los últimos tres meses jamás lo he visto entrenar cuatro días seguidos al mismo nivel que sus compañeros. Si no entrena bien, si llega tarde y tiene sobrepeso, necesita ascensor para subir porque se cansa muy rápido subiendo las escaleras“, dijo el entrenador portugués sobre Allan.

Jose Mourinho ve Maximin.



(🔗 Futbol Arena) pic.twitter.com/CujSXoqpIL — Fenerbahçe'nin Savaşçı Ruhu (@fbsavasciruhu) April 6, 2025

Mucho se ha hablado de las razones por las que Allan Saint-Maximin abandonó a las Águilas del América. Todo apuntaba a que el delantero francés se habría marchado disgustado tras un episodio de racismo que sufrieron sus hijos. Sin embargo, otras versiones apuntan a que hubo un roce con André Jardine, entrenador del América.

Allan Saint-Maximin solo jugó 15 partidos con la camiseta de las Águilas del América. El delantero del Lens solo marcó 3 goles en la Liga MX y aportó 2 asistencias en 738 minutos dentro del campo.

