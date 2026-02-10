Javairo Dilrosun consigue nuevo equipo después de su paso por Concacaf

El neerlandés Javairo Dilrosun llegó con grandes pergaminos al fútbol mexicano. En febrero de 2024, Dilrosum dejó el Feyenoord de Países Bajos para incorporarse a las Águilas del América de la Liga MX. Después de varias temporadas sin cuajar en Concacaf, Dilrosun probará suerte en Qatar.

El Al Sadd Sports Club es el club que se hizo con los servicios del exjugador de las Águilas del América. El club qatarí lo hizo oficial a través de sus redes sociales. “El holandés Javairo Dilrosun es un jugador en las filas del líder hasta el final de la temporada 25-26“, escribió el club.

Javairo Dilrosun llega a un club que está peleando por el título liguero del fútbol qatarí. El Al Sadd Sports Club acumula 10 victorias, 2 empates y 3 derrotas en lo que va de temporada (marchan primeros en la liga).

Este club cuenta con muchos jugadores brasileños, entre ellos Claudinho, Giovani, Paulo Otavio y el exjugador del Liverpool, Roberto Firmino. Además el Al Sadd cuenta con la estrella del fútbol qatarí, el extremo Akram Afif.

Javairo Dilrosun debe limpiar su imagen

Javairo Dilrosun no tuvo un buen paso por el fútbol de Concacaf. En la temporada 2023-2024, el delantero neerlandés jugó 23 partidos con la camiseta de las Águilas del América. Dilrosun solo pudo aportar 5 asistencias y 1 solo gol.

En la temporada siguiente jugó una parte con el Club América y otra con Los Angeles FC. Con el conjunto mexicano jugó 28 partidos. Durante esa cantidad de encuentros Dilrosun aportó 3 asistencias y 1 gol. Con la camiseta del club estadounidense solo aportó 2 goles en 8 partidos. El neerlandés solo pudo marcar 3 goles en el fútbol de Concacaf.

