La Leagues Cup confirma los horarios de una noche mexicana histórica

Por fin pasó. Después de un par de años tragando tierra, aguantando críticas y viendo cómo los dólares de la Major League Soccer (MLS) se quedaban con la gloria, los clubes de la Liga MX dieron un golpe sobre la mesa en la Leagues Cup 2026.

Con un pleno histórico en los cuartos de final, el futbol mexicano borró del mapa a los equipos norteamericanos y mandó a decir que el trofeo regresa a casa sí o sí. Las semifinales quedaron definidas y el comité organizador ya soltó los horarios para lo que promete ser un auténtico adelanto del grito de Independencia en suelo norteamericano.

¡Por el pase a la final de #LeaguesCup2026! ??? @ClubAmerica y @Rayados ya han definido campeonatos nacionales e internacionales, ahora chocan previo al juego por el título ?



¿La cita? Miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park ?? pic.twitter.com/HLT7BqeFXh — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 27, 2026

A pesar de que no hay un solo equipo estadounidense con vida en el certamen, el reglamento del torneo de la Concacaf no se dobla: la fiesta se queda en la Unión Americana. Los jerarcas del negocio decidieron mudar las hostilidades a dos de las ciudades con mayor densidad de paisanos por metro cuadrado: Carson (California) y Houston (Texas).

Negocio redondo para los organizadores, que planean hacer su agosto en pleno septiembre llenando los estadios con la nostalgia y la pasión de la afición migrante.

El plato fuerte: América y Monterrey sacarán chispas en California

El emparejamiento que se roba los reflectores es, sin duda, el choque entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey. El partido se disputará el próximo miércoles 2 de septiembre en la cancha del Dignity Health Sports Park, en Carson. Las Águilas llegan con el vuelo alto tras pegarle con autoridad por 2-0 al Columbus Crew, demostrando que su arrastre en California es gigantesco.

Por su parte, la pandilla del Cerro de la Silla selló su boleto de forma dramática gracias a un zapatazo agónico de Orbelín Pineda frente al Chicago Fire. Este choque de titanes enfrenta a dos de las plantillas más caras y obligadas del balompié mexicano. No hay mañana; el orgullo y el pase a la gran final se juegan a matar o morir en territorio angelino.

Choque de estilos en Texas: Los Diablos miden fuerzas ante la Fiera

La otra llave de la antesala de la final no desmerece en lo absoluto. El Shell Energy Stadium de Houston será el escenario donde los Diablos Rojos del Toluca y el Club León definan al segundo finalista del torneo. Los choriceros avanzaron cómodos tras ganarle 2-0 a un Austin FC que se quedó con diez hombres muy temprano, ratificando el buen futbol que vienen arrastrando de la mano de sus figuras.

Del otro lado estará León. La Fiera de Javier Gandolfi se metió a semis devorándose 3-0 al Real Salt Lake con un doblete del colombiano Diber Cambindo. Aunque los esmeraldas han vivido un proceso de reconstrucción accidentado en la liga local, en este torneo binacional han caminado con paso perfecto. El duelo táctico en la capital espacial de Estados Unidos promete ser de alta intensidad y de pronóstico reservado.

El millonario negocio “con calzador” que terminó beneficiando a la Liga MX

Desde su concepción, la Leagues Cup ha sido el blanco predilecto de las críticas de entrenadores, analistas y aficionados en México. Interrumpir el torneo local a las pocas jornadas de haber iniciado, obligar a los clubes mexicanos a acumular millas de viaje como locos y jugar siempre bajo la condición de visitantes pareció, durante las ediciones pasadas, una trampa diseñada para inflar el ego (y las carteras) de la MLS.

Houston, we have a #LeaguesCup2026 semifinal! ???



El Shell Energy Stadium recibe al @TolucaFC, que lo ha ganado casi todo lately, y al @clubleonfc, único con paso perfecto in the tournament ??



Who will make it to the final in this clash of styles? ? pic.twitter.com/Ir0cbkVc0K — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 27, 2026

Sin embargo, la edición 2026 rompió la narrativa del supuesto dominio estadounidense. El balance final es una bofetada con guante blanco para la Concacaf: cuatro escuadras mexicanas se metieron a las instancias definitivas de un torneo creado para el mercado norteamericano. Lo lindo para los clubes nacionales es que, más allá de limpiar el honor, este copamiento asegura que los tres boletos disponibles para la Concacaf Champions Cup se queden en las vitrinas de la Liga MX, amarrando puestos internacionales clave de cara al próximo año.

Horarios oficiales de las semifinales de la Leagues Cup 2026

Saca la agenda y vete preparando porque ambos encuentros se empalmarán el mismo día, obligando a los fanáticos a tener el ojo puesto en dos pantallas:

Deportivo Toluca vs. Club León Fecha: Miércoles 2 de septiembre Sede: Shell Energy Stadium (Houston, TX) Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) (20:00 horas Pacífico/ 21:00 horas Este de Estados Unidos)

Club América vs. CF Monterrey Fecha: Miércoles 2 de septiembre Sede: Dignity Health Sports Park (Carson, CA) Horario: 21:30 horas (tiempo del Centro de México) (20:30 horas Pacífico/ 23:30 horas Este de Estados Unidos)



Las aficiones de los semifinalistas han acompañado a sus equipos en cada paso de #LeaguesCup2026 ?



¿Cuál fanaticada se ha hecho sentir más? ???? pic.twitter.com/0FXHlRlszx — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 27, 2026

Hasta el momento, la transmisión en vivo se mantiene bajo el candado exclusivo de la plataforma Apple TV a través del MLS Season Pass, debido a los derechos comerciales firmados a inicio del torneo. Queda en el aire saber si las cadenas de televisión abierta en México o la señal de TUDN lograrán rescatar de último minuto alguno de los dos cotejos para transmitirlos por señal tradicional.

Lo único seguro es que el trofeo de la Leagues Cup hablará español en 2026.

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