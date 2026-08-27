Sebastián Cáceres confirma ofertas del Celta de Vigo pero descarta presiones para salir del América

La oferta está sobre la mesa de Coapa y el deseo de emigrar no es secreto. Ahora, la gran incógnita en el nido de las Águilas del América es saber si el fuerte interés del Celta de Vigo por el defensor uruguayo, Sebastián Cáceres, se transformará en un boleto sin retorno rumbo al fútbol de España.

Al ser cuestionado sobre el tema, el zaguero charrúa prefirió dejar el balón rodando en la incertidumbre, sin asegurar si armará las maletas o se mantendrá firme bajo la disciplina azulcrema. La realidad es que el mundialista por Uruguay en la pasada justa de 2026 tiene la firme obsesión de probar suerte en el Viejo Continente.

Tras casi seis años de disciplina militar acudiendo a los entrenamientos en las instalaciones de Coapa, en la Ciudad de México, el charrúa siente que es el momento ideal para dar el salto. Su ciclo con la playera americanista luce brillante e histórico, respaldado por el tricampeonato que conquistó en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, comandando la zaga bajo la batuta estratégica del brasileño André Jardine.

Con semejantes blasones sobre la espalda, resulta natural que un futbolista de jerarquía internacional busque acomodo en una liga de mayor envergadura europea. Es por eso que el llamado de LaLiga mediante los visores de Vigo le ha movido el piso, obligándolo a esperar noticias definitivas para cruzar el charco y derrochar su talento en el balompié ibérico.

A pesar del bombardeo mediático, Cáceres ha demostrado ser un profesional hecho y derecho que no se vuela los pies del suelo por los rumores del mercado de estufa. Luego de confirmar de viva voz que existen negociaciones formales, el uruguayo matizó el panorama y dejó claro que no está ejerciendo presión sobre la directiva del América para forzar su salida tras 72 meses defendiendo la causa de las Águilas.

“Sí, sí es una realidad, pero si se da, se da, y si no, estamos acá concentrados también”, disparó el charrúa en la zona mixta, justo después de la batalla donde el América amarró el póker de ases mexicano en las semifinales de la Leagues Cup al derrotar 2-0 al Columbus Crew en patio ajeno.

Cáceres precisó que, por lo pronto, su mente se encuentra metida de lleno en las exigencias del conjunto americanista y que no vive con la urgencia de acelerar la propuesta gallega. Sabe bien que el mercado europeo es de paciencia, tal como ocurrió en el mercado de pases anterior cuando se especuló intensamente sobre un presunto interés por parte del AFC Bournemouth de la competitiva Premier League.

“Si se llega a dar, se va a dar y si no, bueno, como te digo, estoy con la mente en esto. Acabo de jugar el partido de cuartos de final de Leagues Cup, e iba a estar pensando únicamente en ese partido. Sería una falta de respeto para mis compañeros y para las instituciones tener la cabeza en otro lado”, remató con autoridad el dorsal azulcrema.

El origen del rumor en el Viejo Continente nació desde la semana pasada, cuando el periodista italiano y especialista en el mercado de fichajes, Matteo Moretto, destapó el interés genuino de la directiva del Celta por los servicios de Cáceres.

Aunque hasta el día de hoy las negociaciones se mantienen en una fase de exploración preliminar, el nombre del uruguayo sigue ganando enteros en España. De acuerdo con el reporte del experto europeo, el interés de los celestes por el americanista se encendió de inmediato una vez que las pláticas con el defensor central danés, Victor Enok Nelsson, se enfriaron por completo.

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