Conmoción cerebral, fractura y lesión en el ojo: América revela parte médico de Sebastián Cáceres

El Club América enfrenta un panorama complicado en la recta final del torneo Clausura luego de confirmarse las lesiones de dos de sus defensores clave: Sebastián Cáceres y Cristian Borja, tras el intenso empate 3-3 ante Pumas UNAM en los cuartos de final.

Sebastián Cáceres: diagnóstico delicado tras fuerte golpe

El conjunto azulcrema confirmó mediante un comunicado oficial el estado de salud del defensor uruguayo, quien sufrió un impacto directo en el rostro durante el encuentro.

“El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción, fractura del arco cigomático y trauma ocular. Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución”, informó el equipo.

PARTE MÉDICO DE SEBASTIÁN CÁCERES. pic.twitter.com/UmcbLgCBvk — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

El incidente ocurrió en el segundo tiempo del partido, cuando Cáceres recibió un golpe en el pómulo derecho que obligó a activar el protocolo de conmoción cerebral. Posteriormente, fue retirado del campo en el carrito de emergencias.

La gravedad de la lesión pone en duda su participación en lo que resta del Clausura, lo que representa un duro golpe para el esquema defensivo del América.

Un pilar en la defensa azulcrema

A sus 26 años, Sebastián Cáceres se ha consolidado como titular indiscutible en el América, club con el que ha conquistado tres títulos de liga. Además, es un habitual en las convocatorias de la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa, especialmente de cara al Mundial 2026.

Su posible ausencia representa una baja sensible en un momento clave del torneo.

Cristian Borja también en duda para la fase final

Las malas noticias no terminaron con Cáceres. El colombiano Cristian Borja también salió lesionado del encuentro, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.

“El Club América informa que nuestro jugador Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, señaló el club en otro comunicado.

PARTE MEDICO



El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

Borja, al igual que su compañero, es una pieza fundamental en la defensa del equipo y ha sido considerado en la selección colombiana bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

América enfrenta un cierre de torneo con incertidumbre

Con dos defensores titulares comprometidos físicamente, el América deberá ajustar su estrategia para afrontar la fase decisiva del Clausura. La evolución médica de ambos jugadores será determinante para definir su disponibilidad en los próximos encuentros.

El cuerpo técnico y la afición permanecen atentos a los reportes, mientras el equipo busca mantenerse competitivo en la lucha por el título.

Seguir leyendo:

– Los Pumas dejan vivir a las Águilas en el Azteca y todo se definirá en la vuelta

– Cruz Azul con un vendaval nigeriano le pega al Atlas 2-3 en el inicio de la liguilla

– Los Tigres pusieron al borde de la eliminación a las Chivas: 3-1

– Cruz Azul es el equipo de la temporada 2025-26 y gana un millón de dólares que se repartirán los jugadores