Los Tigres pusieron al borde de la eliminación a las Chivas: 3-1

Los Tigres de la UANL lograron dar el primer zarpazo en el duelo de ida de los cuartos de semifinal del torneo Clausura 2026 al vencer 3-1 al segundo lugar general, Chivas del Guadalajara, en un marcador que parece tener sentenciada la llave y que dependerá de los rojiblancos para evitar la eliminación.

Un duelo donde el cuadro felino salió decidido a tomar ventaja contra un rival cotizado, en donde se pensaba que la escuadra dirigida por el argentino Gabriel Milito podría superar las cinco bajas que tuvieron en su alineación por el tema de la selección de México, pero al final no les pudo alcanzar para salir ilesos del candente estadio Universitario.

Chivas no tuvo en la cancha al portero Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Bryan Gutiérrez y Armando “Hormiga” González, que necesariamente hicieron falta a la hora de encarar a un adversario con tantas armas como los felinos.

En su lugar aparecieron Óscar Whalley, Miguel Tapias, Santiago Sandoval, Omar Govea y Ricardo Marín, pues con estos jugadores tuvieron a los Tigres en un primer tiempo de mucha fuerza contra la pared con el gol de Ricardo Marín al minuto diez.

Chivas, quizá el error más grave que cometió en el juego es que el técnico Milito decidió echarse para atrás en lugar de proponer con su aseado estilo tener el partido en sus pies, con lo cual provocó que los felinos se les fueran a la yugular.

Una anotación que fue muy discutida por los felinos por una aparente falta del delantero de los felinos en un recorte que le hizo al brasileño Rómulo; pareció que lo trastabillaba, pero el árbitro decretó por buena la acción y puso adelante al cuadro tapatío.

Pero los felinos, a partir del minuto 45 con el gol de Jesús Ángulo en un tiro de esquina, casi acabándose el primer tiempo en un remate al primer poste en un tiro de esquina, le dieron el combustible suficiente a los felinos para ir en busca de la victoria en la segunda mitad.

El vendaval felino

Pero vino en la segunda mitad y Tigres se fue con todo al frente; apoyados en la labor de Ángel Correa y con la generación de Fernando Gorrarían, Juan Brunneta, Diego Lainez y Rodrigo Aguirre, echaron para atrás a los rojiblancos que ya no sentían lo duro, sino lo tupido.

En la presión felina aparecieron Juan Brunetta y el novato Diego “Rica” Sánchez junto con el resto de ofensivos de los universitarios para colocarse arriba en el 3-1 que puso a los tapatíos en un predicamento.

¡Y el primer gol en la Liguilla lo marcaron las @Chivas! 🐐



Ricardo Marín, el autor, y aquí les dejo el tanto. ❤️🤍#LaFiestaDeLaAfición🥳 | #CFIda | #CFTIGCHI pic.twitter.com/jIeNfa4GPN — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 3, 2026

Las Chivas fueron al frente en busca de reaccionar con el ingreso de Ángel Sepúlveda y de Yael Padilla, pero los Tigres ya tenían amarrado el encuentro y terminaron dominando al cuadro tapatío de una forma en que parece que la serie está definida.

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