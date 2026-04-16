Tigres eliminó a Seattle Sounders por el gol de visitante 3-1 en un partidazo de Concachampions

Los Tigres de la UANL con un gol del defensa brasileño Joaquim encontraron la forma de aguantar el vendaval de casi 90 minutos que impuso el Seattle Sounders en busca de lograr la hazaña de eliminar a la oncena mexicana y avanzar a las semifinales de la Concachampions.

Pero cuando más empecinados estaban los norteamericanos en recuperarse de la desventaja de dos goles que construyeron los Tigres de la UANL, fueron sorprendidos en un tiro de esquina al minuto 31 que empató el encuentro celebrado en el Lumen Field y que a la postre fue la diferencia para avanzar a las semifinales del torneo de la Concacaf.

¡Gol de Joaquim para aumentar la ventaja en el global! 🐯 pic.twitter.com/fUToTk1MrD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Un duelo resuelto de manera limpia, sin mañas, sin trampas, sin hacer tiempo, jugando al fútbol puro y llano, tratando de ponerle los mejores argumentos tácticos por el lado de ambos entrenadores y donde al final el cuadro local jamás pudo sobreponerse a ese gol del defensa brasileño de los Tigres.

Este pequeño desliz de la zaga del equipo del Rave Green fue determinante en la suerte que consiguieron después de fragorosos y delirantes 97 minutos en que duró la contienda y en donde otro de los héroes felinos, como el portero argentino Nahuel Guzmán, pusieron en camino de la semifinal a los dirigidos por su compatriota Guido Pizarro.

En el recuento de los daños al Sounders, de nada le sirvió que el checo naturalizado estadounidense Albert Rusnák anotara dos goles, a los 11 y 82 minutos, como tampoco la anotación del macedonio Danny Musovski a los 49 minutos, si al final, a la media hora de juego, cuando más empecinados estaban en tratar de remontar la desventaja impuesta por los mexicanos, llegó Joaquim y les remató como Juan por su casa para anotar el tanto que a la postre representó el boleto a las semifinales por el criterio desempate.

Rusnák pulls one back for the Sounders! ⚽ pic.twitter.com/VCwxrvwRH2 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Atrás quedó todo el esfuerzo de Paul Rothrock, Jordan Morris, Paul Arriola, Cristian Roldán, Jesús Ferreira, Hassani Dotson y Nouhou Tolo, que insistieron e insistieron en busca de más goles, pero al final los Tigres se las ingeniaron para mantenerse a flote y conseguir el boleto a las semifinales.

The Sounders strike again and tighten the series! 👊 pic.twitter.com/WJLv2xtqlj — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

El único pecado de Tigres fue tirarse muy atrás y cederle la iniciativa a los locales, pues estos a partir de mediocampo no dudaron en ir al frente y prácticamente agobiar la meta de Nahuel Guzmán, hasta que en la segunda mitad pudieron llegar con peligro y por poco logran más goles que les habrían dado la tranquilidad en el criterio de desempate, como finalmente ocurrió 3-1 (global 3-3), y avanzaron los mexicanos por el gol al minuto 31 de Joaquim.

Rusnák’s brace brings it all even on aggregate! 🔥 pic.twitter.com/TOzjMzKCt4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Habrá que agradecer el ímpetu de los de Seattle Sounders, que supieron cómo manejar el juego y no avanzaron a la siguiente fase simplemente porque de visitantes no tuvieron la misma actitud y por el otro, los Tigres que, no obstante el marcador 3-1, no bajaron nunca los brazos y hasta casi el final alcanzaron su cometido ante unos rivales que ya conocen sus métodos.

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